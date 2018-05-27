Akut sinüzit kısa süren bir sinüzittir. Bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanması durumunda ise akut sinüzit dört haftaya kadar sürebilmektedir.

Kronik sinüzit nasıl anlaşılır? Herhangi bir düzelme olmaksızın 12 haftadan uzun süren belirtiler ise kronik sinüzit olarak tanımlanır. Akut sinüzitin aksine, kronik sinüzit genellikle bulaşıcı değildir ve kronik sinüzit belirtileri akut sinüzit belirtilerine göre daha az şiddetli yaşanmaktadır. Kronik sinüzit, cerrahi müdehale gerektiren uzun süreli hasara da neden olabilmektedir.

Bununla birlikte, kronik sinüzit başlangıcında ve sonrasında, sinüzit belirtilerinin daha geniş bir aralığı akut sinüzitten ziyade aşağıdakileri içerebilmektedir:

Kısmen veya tamamen bloke olmuş sinüslerde basınç nedeniyle oluşan baş ağrısı (kişi başını öne eğdikçe ağrı da artabilmektedir)

Sinüs alanlarının üzerindeki yüz bölgelerine dokunulduğunda yüz hassasiyeti ve şişmeyi hissetme

Sinüs dokusuna mukusun dolması veya sinüs iltihabı nedeniyle oluşan basınç veya ağrı

Sinüs dokularında meydana gelen iltihap ve enfeksiyona bağlı olarak oluşan ateş

Bulutlu, renksiz burun akıntısı (genellikle bakteriyel sinüs enfeksiyonlarında görülmektedir)

Burun tıkanıklığı (hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan sinüzitte de oluşmaktadır)

Geniz akıntısı (boğaza akan ve boğaz dokusunu tahriş eden aşırı mukus üretimi)

Geniz akıntısının boğaz dokusunu tahriş etmesi sonrası boğaz dokusu iltihabı ve ağrı

Geniz akıntısı ve vücudun boğaz dokusunu rahatsız eden maddeleri temizleme ihtiyacı nedeniyle oluşan öksürük

Çevreleyen sinirler ve dokular üzerindeki basınçtan kaynaklanan diş ağrısı

Çevreleyen sinirler ve dokular üzerindeki basınçtan kaynaklanan kulak ağrısı

Çevreleyen sinirler ve dokular üzerindeki basınç nedeniyle oluşan göz ağrısı

Ateş, bağışıklık sisteminin savaşması veya öksürük nedeniyle oluşan yorgunluk

Kötü nefes (genellikle bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır)

Kaşıntı ve aksırma (bakteriyel olmayan sinüzit durumunda, kaşıntılı gözler ve aksırma gibi alerji kaynaklı belirtiler oluşabilmektedir)

Burun akıntısı (genellikle enfeksiyöz olmayan sinüziti olan insanlarda berrak veya kirli renklidir)

Burun kenarında yaralar (fungal enfeksiyonlar burun kenarında ülserasyona neden olabilmektedir ve bunun hemen tıbben değerlendirilmesi gerekir)

Tüm bu belirtilerin 1-3 aydan uzun bir süre yaşanması genellikle subakut veya kronik sinüzitin bir habercisi olarak değerlendirilmektedir.

Acil olarak tıbbi yardım gerektiren durumlar

Belirtilerin ciddiyetinin artması

Göz çevresinde sinüs enfeksiyonu oluşması halinde gözlerin kırmızı, şişmiş veya ağrılı olması

Şişmiş ve sarkmış göz kapakları

Göz hareketi kaybı (enfeksiyonun göze vurması durumu)

Görme değişiklikleri

Gözbebeğinin sabit veya büyümüş olması

Yüzün her iki tarafına yayılmış belirtiler (kan pıhtılaşmasına işaret edebilir)

Şiddetli baş ağrısı gelişimi, görme değişimi

Hafif kişilik veya zihinsel değişiklikler (enfeksiyonun beyne yayılma ihtimaline işaret edebilir)

Kemik üzerinde yumuşak bir şişme (kemik enfeksiyonuna işaret edebilir)

Kronik Sinüzit Nedir?

Kronik sinüzit, burun kanallarının yani sinüslerinin etrafında bulunan boşluklarında, uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen, en az 12 hafta iltihabın ve şişmenin oluştuğu oldukça yaygın yaşanan bir durumdur.

Kronik sinüzit durumunda bu kanalları tıkanmakta ve mukus oluşumu meydana gelmektedir. Burnundan nefes almak oldukça zor bir hal almaktadır. Gözler ve yüzün etrafındaki bölüm şişmiş gibi hissedilebilmekte, yüzde genel bir ağrı ve hassasiyet oluşmaktadır.

Kronik sinüzit bir enfeksiyon, sinüslerdeki büyüme (burun polipleri) veya sapmış nazal septum nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Durum daha sıklıkla genç ve orta yaşlı erişkinleri etkilemektedir, ancak çocukları da etkilediği görülmektedir.

Kronik Sinüzit Tedavisi

Akut bakteriyel sinüzitin genellikle antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilmektedir, ancak, kronik sinüzitte daha sıklıkla antiinflamatuar ilaçlar, burun kanallarını açabilmek için burun yıkama yöntemleri ve bazen de ameliyat gerektirebilmektedir.

Kronik sinüzit nasıl geçer? Kronik sinüzit tedavisinde seçenekler şunlar olabilmektedir:

Dört hafta veya daha uzun süre antibiyotik tedavisi

Anti mantar ilaçları

Burun ve sinüs iltihabı ile savaşmak için steroid burun spreyleri

Alerjik sinüzit için antihistaminikler veya alerji enjeksiyonları

Sinüsleri açıp boşaltmak veya sinüs drenajını bloke eden burun tıkanıklıklarını gidermek için cerrahi (kronik sinüs ameliyatı)

Alerjik fungal sinüzit durumunda tedavi daha da zor olabilmektedir. Ameliyat bu durumda bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.

Kronik Sinüzit İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kronik sinüzit için bir kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanına (KBB) başvurabilirsiniz.