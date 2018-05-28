Kronik Sinüzit Nedenleri

Kronik sinüzit durumunda ise astım, alerjik rinit, saman nezlesi, kötü hava koşulları ve burundaki anatomik değişiklikler (septum eğriliği veya burun polipleri) dâhil birkaç temel neden durumun gelişmesine yol açmaktadır.

Kronik sinüzit neden olur? Kronik sinüziti tetikleyen diğer nedenler ise şunları içerebilmektedir:

Sigara içmek ya da dumanına maruz kalmak

Hava sıcaklığındaki veya hava basıncındaki değişiklikler (yüzme, dalış veya uçma)

Hormonal koşullar (gebelikte olanlar dâhil)

Bağışıklık sistemi yetersizliği (HIV)

Mantar

Bakteriler

Virüsler

Burun tıkanıklığı gidericilerinin aşırı kullanımı

Aspirine duyarlılık

Kistik fibroz gibi genetik bozukluklar

Astım ve diğer akciğer rahatsızlıkları (KOAH)

Alerjisi olan veya alerjik riniti olan insanların, alerjisi olmayan insanlara göre sinüzit yaşama olasılığı daha yüksektir. Alerjenlere sürekli maruz kalma mukus kalınlaşmasına ve sinüslerin iltihaplanmalara daha açık bir hale gelmesine yol açabilmektedir.

Kronik sinüziti tetikleyen alerjenler şunları içerebilmektedir:

Toz akarları

Mantar sporları (küf)

Hayvan tüyleri

Hamamböcekleri

Çimen, ağaç ve ot poleni

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) da kronik sinüzit ile bağlantılıdır.

Viral ve Bakteriyel Sinüs Enfeksiyonları

Akut olan sinüs enfeksiyonu viral veya bakteriyel olabilmesine rağmen, genellikle soğuk algınlığı veya grip gibi bir viral üst solunum yolu enfeksiyonu tarafından tetiklenmektedir. Rinovirus, influenza ve parainfluenza, akut sinüzit oluşturan en yaygın virüslerdir. Enfeksiyonları içeren diş problemleri de akut sinüzit (odontojenik sinüzit) oluşumuna yol açabilmektedir.

Üst dişlerin kökleri sinüse yakındır ve enfekte olmaları durumunda, enfeksiyon sinüslere kadar ulaşabilmektedir.

Aşağıdaki bakteriler, akut sinüzitin küçük bir yüzdesine neden olur:

Streptokokk pnömoni

Stafilokok aureus

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Bu bakteriler normalde boğazınızın en üst kısmında bulunmaktadır.

Sinüslerdeki mukus yavaş hareket ederse veya bloke edilirse bakterilerin büyümesi ve sinüs enfeksiyonun oluşması için uygun bir ortam oluşmaktadır.

Mantar Sinüs Enfeksiyonları

Fungal sinüzit nadir de olsa, sinüslerde fungal sporlar üreyebilmektedir. Aslında, bu sporları çoğu zaman kişi teneffüs ederek almaktadır. Mantar, bağışıklık sistemi hasar gördüğünde, iltihaplanan sinüslerin yarattığı ılık, nemli ortamda veya burun polipleri olan kişilerde oluşabilmektedir.

Fungal sinüzit antibiyotik tedavisine cevap vermemektedir. Bazı durumlarda tedavisi de zor olabilmektedir. Bazı fungal sinüzit türleri sporlarını çıkarmak için cerrahi tedavi gerekebilir.

Nadir durumlarda, özellikle kontrolsüz şeker hastalığı, bağışıklık sistemi sorunları veya lösemi olan kişilerde mantar sinüziti gibi hematolojik kanserler invaziv hale gelebilir, bu durum sinüs dokusu ve kemiğinin ötesine uzanabilmektedir. Sonunda beyne ve gözlere de ulaşma riski bulunmaktadır.

Kronik Sinüzit Nedir?

Kronik sinüzit, burun kanallarının yani sinüslerinin etrafında bulunan boşluklarında, uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen, en az 12 hafta iltihabın ve şişmenin oluştuğu oldukça yaygın yaşanan bir durumdur.

Kronik sinüzit durumunda bu kanalları tıkanmakta ve mukus oluşumu meydana gelmektedir. Burnundan nefes almak oldukça zor bir hal almaktadır. Gözler ve yüzün etrafındaki bölüm şişmiş gibi hissedilebilmekte, yüzde genel bir ağrı ve hassasiyet oluşmaktadır.

Kronik sinüzit bir enfeksiyon, sinüslerdeki büyüme (burun polipleri) veya sapmış nazal septum nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Durum daha sıklıkla genç ve orta yaşlı erişkinleri etkilemektedir, ancak çocukları da etkilediği görülmektedir.

Kronik Sinüzit Tedavisi

Akut bakteriyel sinüzitin genellikle antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilmektedir, ancak, kronik sinüzitte daha sıklıkla antiinflamatuar ilaçlar, burun kanallarını açabilmek için burun yıkama yöntemleri ve bazen de ameliyat gerektirebilmektedir.

Kronik sinüzit nasıl geçer? Kronik sinüzit tedavisinde seçenekler şunlar olabilmektedir:

Dört hafta veya daha uzun süre antibiyotik tedavisi

Anti mantar ilaçları

Burun ve sinüs iltihabı ile savaşmak için steroid burun spreyleri

Alerjik sinüzit için antihistaminikler veya alerji enjeksiyonları

Sinüsleri açıp boşaltmak veya sinüs drenajını bloke eden burun tıkanıklıklarını gidermek için cerrahi (kronik sinüs ameliyatı)

Alerjik fungal sinüzit durumunda tedavi daha da zor olabilmektedir. Ameliyat bu durumda bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.

Kronik Sinüzit İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kronik sinüzit için bir kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanına (KBB) başvurabilirsiniz.