Olabilecek diğer belirtiler arasında ateş, nefes darlığı ve göğüs ağrısı bulunabilmektedir.

Nefes alırken akciğerlerin çıkardığı sesler, kan basıncında meydana gelen değişiklikler ve düşük kan oksijen seviyeleri gibi belirtiler sadece doktorun muayene odasında veya hastanesindeki bazı aletler kullanılarak belirlenebilmektedir.

Kuru öksürük nasıl anlaşılır? Kuru öksürük başlangıcı ve sonrası belirtileri aşağıdakileri içerebilmektedir:

· Havayollarında meydana gelen bir gıdıklanma hissi

· Balgamsız (mukussuz) bir öksürük

· Göğüste meydana gelen hırıltı ve tıkanıklık

· Öksürürken çıkan kuru bir ses

· Geceleri uyumayı zorlaştıran öksürük

Bazen kuru öksürük birkaç gün sürebilmekte veya soğuk algınlığının bir belirtisi olarak 1-2 haftaya kadar devam edebilmektedir. Açıklandığı gibi, kuru öksürük belirtileri, göğüste sıkışıklık, zorluk ve darlık gibi belirtileri de yol açabilmektedir.

Altta yatan tıbbi koşula ya da risk faktörüne bağlı olarak, kuru öksürük de dahil olmak üzere oluşabilecek diğer belirtiler şunlar olabilmektedir:

· Grip benzeri beliriler (yorgunluk, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, sancı ve ağrılar)

· Boğuk ses

· Mide bulantısı

· Burun akıntısı (burun tıkanıklığı)

· Boğaz ağrısı

· Şişmiş boyun lenf düğümleri

· Kusma

· Hırıltı

Kuru öksürüğe, daha az görülen diğer belirtiler de eşlik edebilmektedir:

· Ağız kokusu

· Diş eti kanaması

· İshal

· Yorgunluk

· Eklem ağrısı

· İştah kaybı

· İsilik

· İstenmeyen kilo kaybı

Hamilelikte Kuru Öksürük Belirtileri

Hamile kadınlar, çeşitli nedenlerden ötürü öksürüğe karşı daha savunmasızdır. Vücutta artan östrojen seviyeleri de buna katkı da bulunabilmektedir. Bağışıklık sisteminin etkinliği hamilelik sırasında azalmaktadır ve bu da vücudun doğal savunma hattının zayıflamasına ve öksürüğe karşı savunmasız kalmasına neden olmaktadır.

Hamileyken kuru öksürkten nasıl kurtulacağını bilmek, belirtileri doğru şekilde tanımlamakla başlamaktadır. Kuru öksürükle birlikte görülebilecek diğer belirtiler şunlar olabilmektedir:

· Hırıltılı öksürükler

· Boğazda tıkanıklık

· Öksürüğe eşlik eden mide bulantısı

· Uyku problemleri yaratan öksürükler

Acil Tıbbi Yardım Alınmasını Gerektiren Kuru Öksürük Belirtileri

Bazı durumlarda, derhal değerlendirilmesi gereken ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumu gösterebilecek diğer belirtilerle birlikte kuru öksürük oluşabilmektedir. Siz ya da çevrenizdeki herhangi bir kişinin aşağıdaki gibi belirtiler yaşaması durumunda hemen tıbbi yardım alınması gerekmektedir:

· Nefes alıp vermede zorluk çekme veya nefes darlığı

· Konuşmada zorluk çekme

· Sık idrara çıkma

· Yüksek ateş

· Bacak veya ayak bileklerinin şişmesi

· Derin nefes alırken ağrılı kuru öksürük veya ağrı

· Kalp atış hızının artması

· Yutkunma sırasında oluşan şiddetli ağrı

Komplikasyonlar

Kuru bir öksürük, birçoğu kolayca tedavi edilebilen bir enfeksiyöz veya enflamatuar sürecin bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Açık bir neden olmadan kuru öksürük yaşarsanız veya öksürüğünüz kalıcı, tekrarlayıcı veya endişe verici ise bir sağlık uzmanınıza başvurmanız önemlidir. Altta yatan neden teşhis edildikten sonra, doktorunuz tarafından belirtilen tedavi planının ardından, aşağıdakiler de dahil olası komplikasyonları geliştirme riskinizi azaltabilirsiniz:

· Kuru öksürük ishal veya kusma ile ortaya birlikte ortaya çıkarsa, dehidrasyon yani sıvı kaybı

· Azaltılmış sıvı alımına bağlı dehidrasyon

· Uyku problemleri nedeniyle oluşabilecek uyku bozuklukları

· Akut öksürük krizinden bayılma

· Genel yorgunluk

· Kusma

Kuru Öksürük Nedir?

Kuru öksürük, mukusun yani balgamın üretilmediği bir öksürüğü işaret etmektedir. Öksürük, solunum yollarını tahriş eden veya tıkanıklığa neden olan herhangi bir durumda, bir şekilde nefes alabilmek için vücudun yaptığı doğal bir savunma refleksidir. Kuru öksürük akciğerlerin daha fazla balgam üretmesini tetikleyebildiği için zamanla, üretken bir öksürüğe dönüşebilmektedir.

Kuru öksürük, çok çeşitli hafif ile ciddi hastalıkların, bozuklukların ve durumların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Kuru öksürük enfeksiyon, inflamasyon, travma, kanser gibi kötü huylu bir hastalık, hava yolu tıkanıklığı ve diğer anormal süreçlerden kaynaklanabilmektedir.

Toz, duman veya toz gibi hafif tahriş ediciyi teneffüs ettikten sonra da kuru öksürük gelişebilmektedir. Kuru bir öksürük, alerji gibi bir bozukluğun veya viral larenjit gibi bulaşıcı bir hastalığın bir sonucu olarak yaşanabilirken, konjestif kalp yetmezliği ve akciğer kanseri gibi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden koşullara da eşlik edebilmektedir.

Kuru Öksürük Tedavisi

Kuru öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğün kendi kendine geçmesini beklemek, bir seçenek olabilmektedir. Diğer yandan, göğüs ağrısı, ateş, kan öksürme, şiddetli baş ve kulak ağrısı ve şiddetli kuru öksürük gibi belirtilerin yaşanması durumunda bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Kuru öksürük belirtileri oldukça rahatsız edici bir hal alıyorsa, evde uygulanabilecek bazı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Kuru öksürüğü ortadan kaldırmak için mümkün oldukça vücudun direncini güçlü tutmaya çalışmakta fayda vardır. Uygulanabilecek bazı yöntemler şunlar olabilmektedir:

· Oral demulsentler (öksürük hafifleticiler)

· Öksürük gidericiler

· Sıvıları takviyeleri

· Tuzlu su

· Tetikleyicileri önlemek

Kuru öksürük kısa bir süre içinde kaybolmuyorsa, mümkün olan en yakın zamanda tıbbi tedavilere başlanması en doğrusu olacaktır. Bu durumda, uygulanacak olan tedavi kuru öksürüğün altında yatan nedene odaklanacaktır.

Kuru Öksürük İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kuru öksürük için başlangıç olarak aile hekiminize başvurabilirsiniz. Altta yatan nedene bağlı olarak tanı ve tedavi için bir kulak burun boğaz uzmanından ya da göğüs hastalıkları uzmanından yardım alabilirsiniz.