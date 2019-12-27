Lazer Epilasyon Öncesi ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu kötü tecrübeleri yaşayarak öğrenmemeniz için aşağıdaki önerileri Doç.Dr.Tarık Çavuşoğlu sizler için yazdı.

Güvenilir bir lazer epilasyon merkezi ve doktor kontrolünde lazer epilasyonu tercih edin

Lazer epilasyon yaptıranlar mutlaka işlem öncesi lazer epilasyon merkezinde bir ön görüşme talebinde bulunmalıdır. Lazer epilasyon merkezinde, epilasyonu yapacak kişi ile görüşüp, işleme dair sormak istediğiniz detayları sorunuz. Lazer epilasyon cihazının markasını ve merkezin doktor kontrolünde olup olmadığını öğrenin. “En ucuz lazer epilasyon” değil, en “iyi lazer epilasyon merkezi” araştırılmalıdır. Lazer epilasyon doğru merkezlerde güvenli bir uygulama olup ehil olmayan ellerde ciltte yanık ve kalıcı cilt lekeleri gibi zararlara yol açabilir.

Lazer epilasyon için uygun bir aday mısınız

Lazer epilasyon her ten rengi ve kıl yapısında etkili bir uygulama değildir. Beyaz, kızıl, gri ve sarı tüylere sahip olan kişiler lazer epilasyona uygun adaylar değildir. Bu kişilerde lazer epilasyon başarılı olamamaktadır. Koyu renkli tüyleri olan kişilerde lazer epilasyon etkili olacaktır.

Lazer epilasyon fiyatları seçiminizi etkileyen tek faktör olmamalı

Lazer epilasyon, alternatif yöntemler (tıraş, ağda vs) düşünüldüğünde uzun vadede yarattığı ekonomi ve yaşam konforu sebebi ile iyi bir yatırımdır. En ucuz lazer epilasyon merkezi değil, en iyi lazer epilasyon merkezini aramak gerekir. Zira seans sayısı ve sonuç alınamayan lazer epilasyon maceraları uzun vadede daha yüksek bedellere yol açar.

Lazer epilasyon kaç seansta biter

Kalıcı lazer epilasyon için kadınlarda en az 6 seans gerekir. Erkek lazer epilasyon için ise 6-8 seans önerilir. Düzenli aralıklar ve uygun dozlarda yapılan seanslar, yeterli seans sayısı ile kalıcı lazer epilasyon sonuçları elde edilebilir.

Lazer epilasyon öncesi antibiyotik kullanmayınız

Lazer epilasyondan 2 hafta önce antibiyotik alımı kesilmelidir. Zira antibiyotikler cildi lazer enerjisine hassas hale getirir.

Lazer epilasyon öncesi ağda ve cımbız ile tüylerinizi almayın

Lazer epilasyon öncesi jilet (2-3 gün önce) traş yapılabilir. Bu sayede kıl kökleri lazer epilasyon cihazının görebileceği bir konumda olacaktır. Ağda yapıldığında ortamda kıl kökü kalmayacağından hedef ortadan kalkacaktır.

Lazer epilasyon sonrası tüyler uygulama yapılan cihaza göre hemen veya belli bir sürede yok olur

Alexandrite lazer epilasyon cihazlarında tüyler seans sırasında yok olur. Diod lazer uygulamalarında ise birkaç hafta beklenebilir. Lazer epilasyon insan hayatını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiren bir tedavidir. Doğru merkezlerde minimal risk ile gerçekleştirilebilir.

Doç. Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı