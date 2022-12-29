Liposuction Nedir?

Aşırı kilo problemi olmayan fakat bölge olarak zayıflama yöntemleri ile gitmeyen yağlanmalara sahip olan bireylerde var olan fazla yağ dokusunun vücuttan uzaklaştırılma işlemidir.

Bu yöntem sayesinde vücuda daha iyi bir şekil kazandırılması amaçlanır. Kilo kaybı ve egzersiz ile azalmayan yağlanmaların olduğu şikayetlere yönelik yapılan ve bölgedeki fazla yağları azaltmayı hedefleyen operasyondur.

Liposuction Nasıl Yapılır?

Liposuction ameliyatında deriye birkaç milimetrelik kesikler yapılır ve bu kesiklerden sokulan içi boş borucukların yardımı ile deri altındaki yağ dokusu emilir. Emme işlemi bu küçük borucuklara bağlı bir vakumlama aleti ile gerçekleştirilir. Liposuction ameliyatındaki beklenti ilgili bölgedeki yağ hücresi sayısının azalmasıdır. Liposuction yöntemi genel ya da lokal anestezi altında bir hastanede ameliyathane ortamında gerçekleştirilir.

Vaser Liposuction Kimlere Uygundur?

Diyet yapmış olan ve beraberinde sporla uğraşan fakat yine de bedenindeki yağlarından kurtulamayan herkes için vaser liposuction uygun bir operasyondur. Güvenli ve en az riski olan bu cerrahi işlemin erkeklerde oluşan aşırı meme büyümesinde de bu operasyona başvurulur. Genel olarak bölgesel yağların kişi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek maksadı ile geliştirilen bu teknikte yağ alma işlemi gerçekleştirilir. Meme büyütme ve küçültme işlemlerinin beraberinde popo bacak kol diz yanak karın bölgesi gibi yerlerde yağ parçalayarak gerekli olan diğer bölgeler içinde kullanılabilir hale gelmektedir.

Bunun yanında; vaser liposuction geleneksel liposuction tedavilerinin farklı olarak uzun iyileşme sürecine gerek duyulmadan kaliteli sonuçların alınmasına olanak tanıyan bir liposuction teknolojisidir.

Vaser Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Genel kapsamda vaser liposuction yönteminde ilk olarak derinin altındaki yağ dokusuna bir miktar sıvı gönderilmesi yapılır. Gönderilmiş olan bu sıvı bulunmuş olduğu bölgede özel bir cihaz aracılığı ile ultrason enerjisi yayar. Bu şekilde yağ hücreleri arasında ultrason enerjisi yayılmış olur. Ultrasyon enerjisinin yayılmış olduğu yağ hücrelerinde sıvılaşma ve ayrışma gözlemlenir. Daha sonra özel cihaz eşliğinde sıvılaşmış olan bu yağlar dışarıya çekilir.

Liposuction Fiyatları 2022

Tıp söyleminde liposuction olarak adlandırılmış olan yağ aldırma fiyatları uygulanan yönteme ve uygulanacak olan alana göre değişkenlik göstermektedir. Liposuction fiyatları hastadan alınacak olan yağ oranına uygulama yapılacak alan sayısına hastanın yaşına ve kilosuna anestezi şeklini ilave tedaviye ihtiyaç olup olmamasına göre belirlenir. Liposuction fiyat ücret bilgisi için doktorunuza muayene olmanız gerekir.

Hastaya bağlı faktörler haricinde diğer faktörleri bağlı olarak ücret değişebilir. Ayrıca, liposuction fiyatları büyük kentlerde daha farklı olabilmektedir.

Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Geniş kapsamda karın germe ameliyatı orta ve alt karın bölgesinde fazla yağların alındığı ciltteki gelişen sarkmaların düzeltildiği karın kaslarının sağlamlaştırıldığı bir operasyondur. Karın germe ameliyatı ile karın yağlarından ve sarkık deriden kurtulmak mümkün hale gelir. Karın germe operasyonunda farklı teknikler kullanılarak işlem gerçekleştirilir. Karın germe operasyonu meme büyütme ve küçültme ameliyatı liposuction gibi ameliyatlar ile beraber uygulanabilir. Karın germe operasyonu ile beraber ciltte gelişen sarkmalar ve sıkılığını kaybetmiştir. Sarkık deri cerrahi yöntem ile kesilerek dışarıya çıkarılır ve daha düz bir karın görüntüsü amaçlanır.

Aynı zamanda; karın germe ameliyatı ile alâkalı telefondan fiyat almak çok tavsiye edilen bir durum değildir. Öncelikle fiziki bir doktor muayenesinin gerçekleştirilmesi ve hastanın tam ihtiyaçlarının belirlenerek tedavi planının oluşturulması gerekir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Ameliyat fiyatları hakkında farklı fiyat politikaları mevcuttur. Bu farklılıklar özel hastanelerin fiyat politikasına göre veya özel çalışan doktorların kendi fiyat politikasına göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla; karın germe ameliyatı uygulanmaya karar verildikten sonra yapılacak işlem ve gerilecek olan alanın büyüklüğü ve sayısı fiyat belirlemede etkilidir.