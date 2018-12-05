Bunlar arasında yetersiz beslenme, vücudun magnezyum emiliminde yetersiz kalması, vücuttan magnezyumun hızlı bir şekilde atılması ya da stres gibi nedenler bulunabilmektedir.

Magnezyum eksikliği nedenleri daha ayrıntılı olarak şöyle açıklanabilmektedir:

Beslenme Alışkanlıkları

Magnezyum vücudun kendi kendine üretebildiği bir mineral değildir. Bu nedenle, gıdalardan yeterli miktarda magnezyum alınması büyük bir önem taşımaktadır. Tek tip beslenme ya da dengesiz beslenme, vücuttaki magnezyum eksikliğinin başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır.

İçinde magnezyum bulunun yiyeceklerin çok uzun süre pişirilmesi, içinde bulunan magnezyumunun kaybolmasına yol açabilmektedir. Aynı durum, yüksek derecelerde işlenen gıdalar ve hazır ürünler için de geçerlidir. Bununla birlikte, fazla tüketilen alkol ve kahve de vücuttaki magnezyumun çok hızlı bir şekilde vücuttan atılmasına yol açabilmektedir.

Magnezyum İçermeyen Sular

Sadece yenilen yiyecekler değil, aynı zamanda içilen su da güçlü bir magnezyum kaynağıdır. Bu nedenle, magnezyum açısından zayıf olan bir suyu tercih etmek vücudun yeteri kadar magnezyum almasını engelleyebilmektedir.

Belediyeler tarafından arındırılan su kaynakları ve şişenlenmiş olan yumuşak içme suları, magnezyum eksikliğini karşılayacak kadar minerale sahip değildir.

Fazla Kalsiyum Takviyesi Almak

Vitamin ve mineral takviyeleri alan kişiler bu konuda dikkatli olmalıdır. Çünkü, kalsiyum takviyelerinin magnezyum eksikliğine yol açabileceği bilinmektedir. Fazla kalsiyum, magnezyumu devre dışı bırakabilmektedir. Bu nedenle, kalsiyum takviyesi alındığında, magnezyum takviyesi alınması da gerekli olabilmektedir. İki takviyenin birlikte alınabilmesi için dozajların doktor tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Fiziksel Aktivite

İnsan vücudu spor yaparken ya da çok yoğun fiziksel aktivite içindeyken terlemektedir. Bu süreçte, magnezyum terle birlikte vücuttan çıkmaktadır. Fiziksel aktivite arttıkça, daha fazla magnezyum atılmaktadır.

Bununla birlikte, vücudun çok fazla zorlanması, kaslardaki enerji talebini artırmaktadır. Adenosin trifosfat yani ATP ise, magnezyum bağlı enerji taşıyıcısıdır. Bu nedenle de, fiziksel aktivite içinde bulunan kişinin magnezyum seviyelerine dikkat etmesi, aktiviteden sonra kaybettiği magnezyumu almaya çalışması gerekmektedir.

Stres

Stres vücudu pek çok açıdan etkileyen tetikleyici bir faktördür. Bu durum vücuttaki magnezyum eksikliği için de geçerli olabilmektedir. Kişi çok fazla stresli hissettiğinde, vücut adrenalin ve kortizol isimli iki hormunu salgılamaktadır. Bunun bir neticesi olarak da, vücut tarafından çok fazla magnezyum kullanılmaktadır çünkü magnezyum stres hormonlarının salımını düzenlemede rol almaktadır.

Stresle mücadele edilmediği takdirde, bu durum kısır bir döngü halini alabilmektedir. Stres arttıkça magnezyum tükenmekte, magnezyum tükendikçe eksikliği meydana gelmektedir.

Hamilelik ve Emzirme

Hamilelik ve emzirme döneminde birçok besin maddesi gibi magnezyum ihtiyacı da artmaktadır. Kan plazmasındaki magnezyum konsantrasyonu özellikle hamileliğin son trimesterinde azalmaktadır. Bu durumda, komplikasyonların yaşanmasını önlemek için doktorun da önerdiği dozlarda magnezyum alınması gerekebilmektedir.

Emzirme döneminde, anne kaybedilen magnezyumu temin etmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte, bebek anne sütünden magnezyum almaya başlamaktadır.

Bazı Hastalıklar

Bazı hastalıklar veya emilim bozuklukları, gıda maddelerinde bulunan magnezyumun bağırsaklar tarafından yeterince emilememesine neden olabilmektedir. Bu hastalıklar arasında en sık karşılaşılanı ise Crohn hastalığı veya çölyak hastalığı gibi enflamatuar bağırsak hastalıklarıdır. Bunlar, vücutta magnezyum eksikliğine yol açabilmektedir.

Magnezyum eksikiği, diyabet, hipertiroid ya da diğer gastrointestinal hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.

Bazı İlaçların Kullanımı

Kullanılan bazı ilaçların da magnezyum eksikliğine neden olabileceği bilinmektedir. Bu ilaçlar arasında diüretikler yani idrar söktürücüler, doğum kontrol hapları veya kortizon ilaçları bulunmaktadır.

Genetik Faktörler

Magnezyum eksikliğinin genetik faktörler sonucu ortaya çıkabileceğine dair düşünceler bulunmaktadır, ancak bu oldukça nadir olarak görülmektedir.

Magnezyum Eksikliği Nedir?

Magnezyum vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli mineraller arasında bulunmaktadır. Eksikliğinin söz konusu olması durumunda ise, bir dizi sağlık sorununa yol açabilmektedir. Potasyum, kalsiyum ve sodyum gibi diğer minerallerin emilimini ve kullanımını düzenleyen ana mineral olduğu için bilinen pek çok hastalık magnezyum eksikliği ile ilişkili olabilmektedir.

Magnezyum Eksikliği Tedavisi

Magnezyum eksikliği nasıl geçer? Magnezyum eksikliğinin nedeni biliniyorsa, tedavisi çok daha kolay olabilmektedir. En yaygın nedeni tek tip beslenme ve diyet seçenekleri olduğu için magnezyum açısından zengin bir diyetle beslenmek yeterli olabilmektedir. Bununla birlikte, doktor tavsiyesi ile magnezyum takviyeleri de alınabilmektedir.

Magnezyum Eksikliği İçin Hangi Doktora Gidilir?

Magnezyum eksikliği tanısı ve tedavisi için dahiliye bölümüne başvurulmaktadır.