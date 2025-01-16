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Mantıdan kebaba, baharattan fıstık ezmesine... Hile yapan firmalar ifşa edildi

Mantıdan kebaba, baharattan fıstık ezmesine... Hile yapan firmalar ifşa edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesini güncelledi. Mantıdan kebaba, sızma yağdan fıstık ezmesine, ürünlerinde hile yapan birçok firma ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, sahada gıda denetimlerine devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucu vatandaşın sağlığını tehdit eden, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar ''Güvenilir Gıda'' adlı site üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.

Bakanlığın 16 Ocak'ta paylaştığı ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesinde; köfte, kebap, mantı, börek, sızma yağ, ayçiçek yağı, toz biber, kekik ve fıstık ezmesinde hile yapan firmalar yer aldı.

İşte gıdada hile yapan o firmaların listesi:

Tarım ve Orman Bakanlığı, ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesini güncelledi. Mantıdan kebaba, sızma yağdan fıstık ezmesine, ürünlerinde hile yapan birçok firma ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesini güncelledi. Mantıdan kebaba, sızma yağdan fıstık ezmesine, ürünlerinde hile yapan birçok firma ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesini güncelledi. Mantıdan kebaba, sızma yağdan fıstık ezmesine, ürünlerinde hile yapan birçok firma ifşa edildi.

Haber3.com

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