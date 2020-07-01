Maske takmayınca 3.7 metre sosyal mesafe gerekiyor

ABD’de yapılan bir araştırma, maske takmanın Covid-19’un yayılmasına karşı önleyici etkisini bir kez daha ortaya koydu. Bir mankenin yüzüne farklı kumaşlardan üretilmiş maskelerin konulup öksürüğün simule edilmesiyle gerçekleştirilen araştırma, ev yapımı maskelerin hangilerinin daha etkili olduğuna dair de çarpıcı verileri de ortaya çıkardı.

Florida’daki Atlantic Üniversitesi’nin mühendislik ve bilgisayar bilimi bölümünün gerçekleştirdiği araştırmada, öksürükle yayılan damlacıkları simule etmek için bir mankenin başına yapay sis makinesi bağlandı. Manken bu şekilde ‘öksürürken’, farklı maske türleri takılarak damlacıkların hangi koşulda ne kadar uzağa gidebildiği hesaplandı.

HANGİ MASKE NE KADAR ÖNLEDİ?

Laboratuvar ortamında, damlacıkların fosforlu yeşil buhar gibi gösterilmesiyle gerçekleştirilen araştırmada, şu sonuçlara varıldı:

* Hiç maske takılmadığı zaman, virüs bulaştıran damlacıklar 50 saniye içinde yaklaşık 3.7 metre kadar uzağa gidebiliyor, maske takıldığında bu mesafe sadece santimetrelerle ölçülüyor.

* Deneyde, ev yapımı, çok katmanlı olarak dikilmiş ve sıkı oturan bir koton maske, damlacıkları en iyi koruyan seçenek oldu. Bu maskede damlacıklar yüzden sadece 1 santimetre uzağa gitti.

* Koni şeklindeki bir maskede, damlacıklar yüzden 20 santimetre uzaklaştı.

* Virüsün bulaşmasını engellemek açısından en yanlış maskeninse, elastik t-shirt kumaşından yapılmış, tek katmanlı bandana maskeler ile katlanmış mendiller olduğu tespit edildi. Damlacıklar bandana maskelerde 1 metre uzağa, mendil maskelerde de 30 santimetre uzağa kadar gitti.

‘SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI’

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Siddhartha Verma, ‘yayımladıkları görsellerin halkın sosyal mesafe ve maske takma tavsiyesinin önemini anlamalarını sağlamasını’ umduklarını söyledi. Verma, “Bu çalışmada test ettiğimiz medikal olmayan maskeler farklı düzeylerde sızdırmalar sergilemiş olsa da, büyük solunum damlacıklarını engellemekte etkili görünüyorlar. Covid-19’a karşı önleyici önlemlere dair yaygın farkındalığı sağlamak hayati önemde” dedi.