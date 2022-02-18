Maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açtı ağzını yumdu gözünü

Türkiye'de maske zorunluluğunun kaldırılması ihtimalini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz'' diyerek uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret ederek, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından Koca'nın açıklamalarını değerlendirdi.

“Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz” diyen Ceyhan, maske konusunda şu açıklamaları yaptı:

"En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada ‘İngilizler şöyle yapıyor’ dedik, yaptık. Ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada 1. biz 2. olduk.

Bizde aşılama neredeyse durdu

Bugünlerde Hollanda'nın önlemleri kademeli gevşetmesini konuşuyoruz. Sanki adamlar kapanırken biz de kapanmışız gibi. Hollanda'da 2 doz aşılama yüzde 90'ın üzerinde, 3. doz aşılama yüzde 61.2. Günlük ölüm sayısını 9'a düşürdüler. Toplumsal aşılama hedefine 183 günde ulaşacaklarını hesaplıyorlar ve ona göre bir normalleşme planı yapıyorlar. Bizde aşılama neredeyse durdu.

Sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını engeller

Kullandığımız cerrahi maskeler bildiğiniz gibi, virüsün size bulaşmasını değil, sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını önler. Yani maskeleri çıkarın demek, öldürme potansiyeli olan bir grup katili sokağa salıp, diğer vatandaşları öldürmelerine izin vermekten farksızdır.



Umalım ki o toplantıda bu konular yeniden düşünülsün. Önlem almak istemeyen, aşı olmayı reddedenlerin özgürlüğü kadar; hastalanıp ölmek istemeyenlerin hakları da dikkate alınsın."