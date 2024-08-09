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Maymun çiçeği virüsü vakaları arttı: Türkiye'de görüldü mü?

Maymun çiçeği virüsü vakaları arttı: Türkiye'de görüldü mü?
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Maymun çiçeği virüsünün Afrika'da ortaya çıkan çeşidi küresel çapta endişeye yol açtı. Türkiye'de maymun çiçeği vakası belgelendi mi? Tartışmayla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yayınlandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırlarını aşan ve Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü varyantı dünyanın gündeminde. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan edilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığının gerekli önlemleri alındığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirmiştir" diyerek DSÖ'nün açıklaması hatırlatıldı.

Türkiye’de bu yıl herhangi bir maymun çiçeği vakası tespit edilmediği belilen açıklamada "Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir" dendi.

Etiketler maymun çiçeği virüsü vaka türkiye
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