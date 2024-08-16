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Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir?
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu; üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının maymun çiçeği virüsünün habercisi olabileceğini belirtti.

Dumlu, hastalığın kuluçka süresi, korunma yolları ve hastalığın belirtilerine ilişkin konuştu.

Sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dumlu, hastalığın bulgularını bilmek ve bu bulgulardan şüphelenildiği takdirde mutlaka tanı yapılması için kontrole gidilmesi gerektiğini tavsiye etti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu, hastalığın belirtilerini, bulaşma ve korunma yöntemlerini anlattı.

Dumlu, belirtilerin görülmesi halinde mutlaka hastanın kontrol amacıyla en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye etti.

2022 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’DE 12 VAKA GÖRÜLDÜ

Maymun çiçeği virüsünün insanlarda ve hayvanlarda görüldüğünü söyleyen Dumlu, hastalığın temas yoluyla bulaştığını söyledi. Dumlu, şunları söyledi:

"Virüs, ilk olarak 1970’li yıllarda Afrika’da tanımlandı. 2022 yılına kadar da genellikle Afrika’da endemik olarak görüldü. 2022 yılında ülkemizin de arasında bulunduğu Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ülkeleri, Asya ve Pasifik ülkelerinden de vakalar bildirilmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bunun bir salgın haline geldiği bildirildi. Belli oranda salgın farklı ülkelerde görülmeye devam etti. 30 Haziran 2022 tarihinde benim de aralarında bulunduğum bir ekip tarafından ilk vaka tespit edilerek bildirimi yapıldı. 12 Ağustos 2022 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bir uyarı raporu yayınladı. Raporda, Afrika’da görülen vakaların arttığını, diğer ülkelerde de vakaların artabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu. O günden bugüne kadar da ülkemizde 12 vaka görüldü."

KULUÇKA SÜRESİ ORTALAMA 14 GÜN

Dumlu, hastalığın kuluçka süresinin ortalama 14 gün olduğunu belirtti.

Dumlu, “Bunun sonunda 1 ila 3 günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının da yer aldığı dönem bulunuyor. Bu süre geçtikten sonra 2 ila 4 hafta süren döküntü dönemi başlıyor. Daha sonra bu lezyonlar kabuklanarak hasta iyileşme sürecine geçiyor. Genellikle kendiliğinden iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak bu hastalığın da ağır seyrettiği risk gurupları bulunuyor. Özellikle bağışıklık sorunu yaşayan kişilerde süreç ağır seyredebiliyor. Bu hasta grupları da genel olarak antiviral tedavi yöntemiyle tedavi edilmektedir” ifadesini kullandı.

HASTALIKTAN KORUNMAK MÜMKÜN

Maymun çiçeği virüsünden korunma yöntemlerini anlatan Dumlu, “Hastalığın temasla bulaştığını bildiğimiz için temastan kaçınmalıyız. Yoğun ve kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ellerimizi yıkayamadığımız durumlarda ise alkol bazlı dezenfektanlarla ellerimizi temizlemeliyiz. Yine, hastalığın bulgularını bilmek ve bu bulgulardan şüphelendiğimiz takdirde mutlaka tanı yapılması için kontrollerimizi yaptırmalıyız” şeklinde konuştu.

 

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