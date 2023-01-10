Medical Wellness Nedir?

Ülkemizde ve dünyada medical sağlık turizmi sektörü, giderek büyümektedir. Bu nedenle bu sektör içinde birçok alt sektörlerin ortaya çıktığını görmekteyiz.

Bunlardan birisi olan Medical Wellness, giderek büyüyen bir pazar yapısına sahiptir. Çünkü bu sektör insan ihtiyaç ve problemlerini karşılayan geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

Medical Wellness, bireylerin sadece rahatsızlıklarını gideren bir uygulama değildir. Çünkü aynı zaman da insanların yaşam kalitesini de artırmaktadır. Dolayısıyla insanların birçok problemini çözen bir uygulamalar bütünüdür.

Özellikle birçok kesim tarafından benimsenmiş olan Medical Wellness sektöründe, firmaların bu alandaki rekabeti artmaktadır. Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında birçok spa merkezinin bu alana doğru kaydığını görmekteyiz.

Wellness, hareket, beslenme ve spa gibi alanları bir araya getiren niş bir sektör olmuştur. Gelin birlikte bu konuya detaylı bir şekilde bakalım.

Avrupa’da ve Türkiye’de Medical Wellness

Medical wellness daha çok tıbbi sağlık ile alternatif tıp yöntemlerinin bir birleşimi şeklinde uygulanmaktadır. Ancak Batı Avrupa’da konaklama ve turizm faaliyetleri şeklinde görürüz daha ziyade. Avrupa’da wellness uygulamaları aslında kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda değişmektedir. Bunlar spa merkezleri, havuzlar, plajlar, yoga, doğa yürüyüşü, jimnastik gibi birçok uygulamadan oluşmaktadır.

Felsefi Bir Bakış Açısıyla Medical Wellness

Wellness ne demek ? başlı başına insan yaşamını geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu nedenle insanların yaşamını iyileştirici çözüm önerilerine sahiptir. Bu çözüm önerilerini bir program halinde kişiye özel olarak sunmaktadır. Çünkü wellness, her insanın ihtiyaç ve problemlerinin farklı olduğu felsefesinden yola çıkar.

Wellness uygulamaları bireyin kendi sağlığı konusunda sorumluluklar üstlenmesini sağlamaktadır. Bu uygulamalar sadece genel tedavi uygulamalarından ibaret değildir. Aynı zaman da sunduğu kişiye özel programlar sayesinde, bazı iyi alışkanlıkları kazandırarak kişilerin yaşam kalitesini artırmaktadır. Yani Wellness, aynı zaman da bir yaşam biçimidir. Kişiyi birtakım bağımlılıklardan kurtararak kaliteli yaşam sürdürmeyi bir yaşam standardı haline getirmektedir.

Medical Wellness sadece ülkemizde değil bütün dünyada popüler bir sektör haline gelmiştir. Çünkü insanların ilgi duyduğu yoga, masaj, bitki kürleri gibi uygulamaları kapsamaktadır. Sonuç olarak Medical Wellness, insan hayatı üzerinde bütüncül bir yaklaşıma sahiptir.

Hizmet Verdiğimiz Alanlar

Biz kişiye özgü programlarımız sayesinde, bireyleri sadece fiziksel ve ruhsal olarak tedavi etmiyoruz. Bununla birlikte, insanı toplum içinde iyi bir konuma yerleştirecek uygulamalar da geliştiriyoruz. Bunları yaparken uzman bir ekip ve ekipman ile çalışıyoruz. Sonuç olarak kişinin sadece kendisi ile ilgili değil, çevresi ile iletişiminde de iyi olmasını sağlıyoruz. İnsanların birbirleri arasında empati kurmasını sağlayarak kavga ve çatışmalardan uzak kalmasını sağlıyoruz. Bireylerin kişisel gelişimini önemsiyor, belirli alışkanlık, sorumluluk ve bilgi birikimleri kazanmasına yardımcı oluyoruz.

Tıbbi tedavi görmüş bireylerin Medical Wellness uygulamaları ile yaşam kalitesini daha da artırıyoruz. Sonuç olarak biz bütünsel bir sağlık yaklaşımıyla hareket ediyoruz.

Geliştirdiğimiz wellness uygulamaları sayesinde stres, diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkları tedavi ediyoruz. Bu rahatsızlıklarla ilgili ön testler yapıyoruz. Böylece bireylerin tıbbi tedavilere karşı hazırlıklı olmasını sağlıyoruz.

Medical Wellness Uygulamalarımız

Profesyonel ekip ile gerek tıbbi tedaviler gerekse de alternatif tıp uygulamalarını birleştiren bir anlayışa sahibiz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Check-up hizmetleri

Masajlar

Sauna

Banyolar

Fizyoterapi

Rehabilitasyon tedavileri

Oksijen tedavileri

Doğa yürüyüşü

Gevşeme terapisi

Diş ve saç tedavi uygulamaları

Medical estetik uygulamaları ( wellness beauty )

) Doğru beslenme programı

Terapötik rekreasyon

Anti-aging

Zihinsel terapiler

Bu uygulamalar ile kişinin yaşam kalitesini artırıyor, sağlık konusunda sorumluluklar edinmesini sağlıyoruz. Böylece hayatta daha güçlü ve huzurlu olmasına destek oluyoruz.

Geliştirdiğimiz uygulamalar ile sadece bireyleri tedavi etmiyoruz; aynı zaman da kişisel gelişimine de katkıda bulunuyoruz.

Bu uygulamalar bireylerin fiziksel, ruhsal, duygusal, finansal, çevresel, sosyal ve entelektüel yönlerini geliştirmektedir. İşte beslenme ve uyku düzeninin sağlanması ile bireyin fiziksel yönleri destekliyoruz. Yoga ile ruhun esenliğine ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Empati kurma becerisi ile bireyin duygusal ve sosyal yönlerini geliştirilmesini sağlıyoruz. Kültürel birikimin artırılması yolu ile entelektüel yönlerini geliştirmesine olanak tanıyoruz. Yaratıcılık, problem çözme ve öğrenme alışkanlıklarının kazanılması ile zihinsel yönlerini geliştirmelerine rehberlik ediyoruz.

Bütün bunlar dışında bu uygulamalar sayesinde bireyin iş hayatında da başarılı olmasını sağlamaktayız. Yani bireyin iş yaşamında hedeflerine nasıl ulaşacağı ve iş hayatında nasıl kendisini motive edeceğini öğretiyoruz. Böylece iş hayatında da bireyin kendisini mutlu edecek bütün araçları nasıl kullanacağını öğretiyoruz. Özellikle mobbing gibi yönetici kaynaklı problemleri çözme becerisini geliştirme konusunda rehberlik ediyoruz.

Medical Wellness ile Bireylere Kattığımız Değerler

Medical Wellness uygulamalarımız ile önleyici tedavi yaklaşımıyla bireylerin tıbbi tedavilerde verimli sonuçlar almasını sağlıyoruz.

Bütüncül bir yaklaşımla kişinin kaliteli bir yaşam tarzı kazanmasını sağlıyoruz. Böylece kaliteli yaşam bir lüks olmaktan çıkarak bir yaşam standardı haline geliyor.

Yine uygulamalarımız ile bireyler hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha güçlü bir konuma gelmektedir.

Bireyin kendisi ve çevresi ile barışık bir şekilde yaşamasını sağlayacak aksiyonlar alıyoruz. Yoga gibi uygulamalarla günlük hayatın getirdiği gerginlikleri atlatmasına yardımcı oluyoruz.

Bireyin olumlu düşünmesini sağlayarak içsel dünyasını zenginleştirmesine katkıda bulunuyoruz.

Kişinin beden, ruh ve zihin bütünlüğünü sağlayarak uzun yaşamasını sağlayacak uygulamalar geliştiriyoruz.

Uygulamalarımız sayesinde fiziksel, ruhsal, entelektüel, çevresel olarak tam bir yenilenme sürecinden geçebilirsiniz.

Kişilerin uyku, beslenme, egzersiz ile ilgili belirli alışkanlıklar kazanmasını sağlıyoruz. Yaratıcılık ve öğrenme ile ilgili yetkinlikler kazanmasına destek oluyoruz. İnsanın çevresiyle olan etkileşimini sağlıklı zemin ve temeller üzerine oturtuyoruz. Doğayla iç içe barışçıl bir şekilde yaşamasını sağlayarak sağlıklı bir ortam tesis ediyoruz.

Bireylerin yaptığı işlerden keyif almasını sağlayarak başarılı bir iş hayatı geçirmesine destek oluyoruz.

Hizmetlerimizin Standartları

Dünyadaki yenilikleri de takip ederek bireye özgü geliştirdiğimiz programlar ile öncü bir markayız. Bu nedenle verdiğimiz hizmetler, bireylerin yaşam kalitesini artıracak niteliktedir.

Verdiğimiz hizmetlerde olmazsa olmaz ilkelerimiz bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ar-ge ve yatırım harcamaları ile son teknoloji ekip ve donanıma sahibiz.

Uygulamalarımızı doğal güzelliklerin olduğu yerde gerçekleştiririz.

Diğer küresel firmaların uygulamaları ile uyumlu çalışırız.

Tedavi sonrası takip hizmeti vererek bireylerin devamlı memnuniyeti için çalışırız.

Kişiye özel tedavi paketleri sunarak özellikle kronik hastalıklara sahip bireylerin iyileşme sürecine katkıda bulunuruz.

Bireylerle birebir ilgilenecek şekilde her yönüyle profesyonel ekip ve donanım ile en iyi hizmeti vermekteyiz.

Ortak alanlarımız her birey için konforlu ve sağlıklı niteliğe sahiptir.

Verdiğimiz hizmetler konaklama imkanlarımız ile uyum içindedir.

Hem altyapı, hem de uygularımız ile çevreye karşı duyarlıyız.

Global ölçekte sağladığımız hizmet standartları sayesinde Medical Wellness alanında sektöründe öncü bir firmayız. Vermiş olduğumuz hizmetler ile bireylerin hayata karşı bakış açısını değiştirmelerini sağlıyoruz. Bireylerin stresle ve duygularıyla nasıl başa çıkacağını öğretiyoruz. Sonuç olarak bireylerin sorumluluk sahibi olmasını ve iyi alışkanlıklar edinmesini sağlıyoruz.

Bütün bu bilgiler ışığında uyguladığımız yöntemlerle; bireyin bütün eksiklik, acı ve yetersizlik duygularından arınmasına yardımcı oluyoruz. Bireyin tam anlamıyla kendisini her anlamda tamamlamasını sağlayacak araçları geliştiriyoruz.