Doğumdan başlayıp, yaşlılığa kadar insan vücudunda en çok değişim yaşayan organ memelerdir. İlk adet yaşandıktan sonra veya iki yıl öncesinde östrojen ve progesteron etkisi nedeniyle göğüsler büyüme gösterir.

Ergenlik dönemine gelince, östrojen hormonu üretimi nedeniyle çok hızlı büyüme gösterir. Kadınlarda her adet dönemlerinde kandaki kadınlık hormonu seviyeleri sayesinde, hamileliğe hazırlanır gibi her ay süt bezleri aktif hale gelir ve göğüsler şişmeye başlar. Hormonlar normale döndüğü zaman, eski haline gelir. Memeler ergenlik sonunda ulaşmış olduğu büyüklük genetik olur veya vücuttaki yağ miktarına göre de değişir. Memeler, meme bezlerinden ve yağ dokularından oluşur. Memelerde asla kas bulunmaz. Göğüs kasları memeleri oluşturmazlar. Göğüs kasları memeleri tutmaya yardımcı olur. Göğüsleri tutan, göğüslerin altından başlayıp çeneye kadar uzanan derilerdir. Bu derilerin sayesinde memeler aşağıya doğru inik olacaktı. Hormon değişiklikleri, emzirme ve hamilelik nedeniyle deride oluşan yapısal bozukluk derinin gevşemesine neden olup göğüslerin sarkması meydana gelir. Bundan dolayı erkenden göğüs bakımına gerek duyulur. Dikkatli ve temiz bir bakım olmaması durumunda ise meme kanseri gibi ileri seviye bir hastalık görünebilir. Peki meme bakımı ve sağlığı nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Meme Bakımı Ve Temizliği Nasıl Yapılır.

Memeler için öncelik temizlik olmalı. Bunun için göğüsleri günlük olarak yıkamalı ve almış olduğunuz duşun ardından soğuk su ile masaj yapıp göğüslerin dik olmasını, sık olmasını ve canlı kalmasını sağlamış olursunuz. Soğuk su kan dolaşımını hızlandırdığı için, cildin gerilmesine neden olur. Göğüslere masaj yapmak için, göğüslere daire şeklinde soğuk suyu tutun ve birkaç dakika masaj yapın. Su çok soğuk olmamalı. Duştan çıktıktan sonra meme ucunda çatlaklara karşı nemlendirici kullanmak uygun olur. Kullanacağınız nemlendirici kremler vücut için üretilen kremler olur. Ya da göğüsler için üretilen nemlendirici ve sıklaştırıcı kremlerden de kullanabilirsiniz. Bu işlemler yapılırsa meme uçlarında çatlamalar meydana gelmez.

Memeler Neden Sarkar?

Memeler, kadın hormonu östrojen seviyesinde oluşan değişim nedeniyle ergenlik süresi içerisinde, büyüme çağı, doğum ve menopoz dönemine doğru mutlaka değişim yaşar. Bazı genç kızların memeleri 9 ile 11 yaşları arasında gelişir. Bu gelişme erken veya geç olabilir. Memeler farklı oranlar şeklinde gelişmesi alışılmadık durum değildir. Meme yumruları göğüslerin gelişiminde ortaya çıkar. Bunların tehlikesi yoktur. Memelerde meydana gelen değişimler, her ay başı döngüsü ile kendini belli eder. Bazı kadınlar aybaşı nedeniyle ağrı yaşayabilirler. Yani memelerinde ağrı olabilir. Hamilelik boyunca süt üretimi yapan hücreler, artış göstererek memelerin büyümesine neden olur. Memelerin uçları koyu renk alır ve bu koyuluk doğumdan sonra devam edebilir.

Menopoz döneminde yumru oluşumu meydana gelebilir. Bunlar genel olarak meme torbası dışına çıkabilirler. Meme dokuları yaş ile beraber değişime uğrar. Sıklık kaybolur ve süt üretimi yapan doku memelerin sarkmasına neden olan yağ dokusu ile yerlerini değiştirir. İleriki yaşlarda memelerin şekli değişir. HRT yani hormon replasman tedavisi alınırsa memeler sıkılaşır.

Meme Güzelliği İçin Yapılması Gereken Egzersizler

Yüzme göğüsleri şekle sokan bir spor dalıdır. Büyük göğüsleriniz varsa şiddetli olan sporları yapmayın. Göğüsleri güzelleştirmek için yapılan egzersizler genel olarak pazı kasları ile sırt kaslarının güçlü olmasını sağlamaktır. Bu egzersizler şunlardır.

Eller ile dizler yere koyulup yani emekler şeklinde, başınızı ve sırtınızı dik tutup bacakları kalça seviyesine getirin. Daha sonra bacakları havaya kaldırıp çapraz hale getirin. Dirsekleri de bükerek gövde yere doğru indirilir. Bu harekette bir saniye kadar bekleyin ve ilk pozisyonu alın. Bu hareketi 20 defa tekrar edin.

Yere uzanıp, omuzlar yerle tamamen temas halinde olacak. Bacaklar havaya kaldırılıp çapraz hale getirin. Kollar vücuda önce paralel olacak şekilde yana uzatın, ve sonra düz gergin olarak yukarıya kaldırın. Daha sonra ellerinizi birleştirin. Bu şekilde 1 veya 2 saniye kadar bekleyin. Bu hareket en az 20 defa yapılmalı.

Bağdaş kurup oturun. Omuzlar gevşek olup, kollarınızı göğüs seviyesine getirin. Avuçlarınız iç içe gelecek şekilde eller birleştirilir. Bütün gücünüzle avuçlarınızı birbirine doğru itin. Birkaç saniye bekledikten sonra ilk hareketinize geri dönün. Bu hareket 20 defa yapılmalı.

Genç Kızlarda Meme Bakımı

Kızlarda memelerin gelişimi 8 veya 13 yaşlarında başlar. Meme bakımı gelişmeyi takip eder. Memeler gelişme sırasında ilk olarak tomurcuklanma, daha sonra ise meme dokusunda genişleme olur ve meme büyür. Meme büyürken meme ucunda oluşan kahverengi renkte büyür. Memenin gelişimi sonrası bu kahverengi renk kabarık bir hal alır. Kızlarda memeler büyümeye başlayınca, sütyen giyinmek mecbur olur. Sütyen giyinme gereksinimini genç kızlar daha iyi bilir. Öncelik olarak hangi boy sütyen alınması kararı alınır. Bunun için göğüs çevresi ölçülür ve sütyenin boyu hesaplanmış olur. İkinci ölçümde kalıp için olur. İkinci ölçüm göğsün meme uçlarından yapılan ölçüm. Bu ölçüm sonrası göğüs uçları ve göğüs altı arasındaki fark bulunur. Bu farklar 15 cm. den az ise B kalıbı, 15 ve 22 cm. arasında ise C kalıbı ve 22 cm. den büyükse D kalını olur. İlk olarak sütyen takılacaksa pamuklu ürünlerden üretilmiş olması uygun olur. Sütyenler genel olarak çok sık değiştirilmelidir.