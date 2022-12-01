Meme Büyütme Ameliyatlarında Neden İmplantlar Tercih Ediliyor

Kuşkusuz ki pek çok kadın böylesine çekici bir meme formunun hayalini kuruyor.

Dişiliğin, doğurganlığın, çekiciliğin sembolü dolgun ve biçimli göğüsler görsel bir dünyada yaşadığımız şu günlerde de halen daha popülerliğini korumaya devam ediyor.

Dolgun göğüsler dediğimizde tabii ki burada meme büyütme ameliyatlarından bahsetmemek olmaz! Dünyada en çok yapılan estetik ameliyatlardan biri olan meme büyütme ameliyatları veya halk arasındaki adıyla göğüs büyütme ameliyatları, alanında yetkin ve bu operasyonda tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında göz alıcı sonuçlar veren ameliyatlardır.

“Meme büyütme ameliyatları mutlaka kişiye özel planlanmalı, operasyon planlanırken kişinin kendi fotoğrafları üzerinden ameliyat planı belirlenmelidir.” diyen, 20 yılı aşkın tecrübesiyle bugüne kadar binlerce hastayı yepyeni bir meme formuna kavuşturan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Hasta adaylarının en çok yaptığı hatalardan biri de ünlülerin fotoğraflarına bakıp birebir aynı formu istemek” diyor ve ekliyor. “Her vücut yapısı kendine özeldir bu nedenle her hasta için kendi fotoğrafları üzerinden kişiye özel planlamalar yapılmalıdır. Bir başkasında güzel duran büyüklük ve form, sizin vücudunuzda aynı ölçüde iyi durmayabilir.”

Göğüs büyütme ameliyatlarında hasta fotoğraflarıyla planlama yapmanın önemini vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, bu kapsamda özellikle bilgisayar destekli simülasyon programlarının cerrahlar ve hastalar için iyi birer kılavuz olduğunu belirtiyor. Kliniğinde 3D Vectra XT bilgisayar destekli simülasyon programını kullanarak hastalarının meme büyütme ameliyatını planladığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “ 3D Vectra XT sayesinde hastalarımıza kendi fotoğrafları üzerinden meme formu tasarımı yapabiliyor ve operasyon sonrasında yeni meme formunun nasıl görüneceğine dair yaklaşık bir görünüm sunabiliyoruz. Böylelikle hem operasyon sonrası olası bir kötü sürprizi ortadan kaldırıyoruz hem de hastalarımızın süreçle ilgili daha iyi bilgilenmesini sağlıyoruz.” diyor.

Meme protezleri, yağ enjeksiyonu veya kompozit yöntem olarak da bilinen yağ enjeksiyonu ve meme protezlerinin bir arada kullanıldığı birden fazla teknikle yapılabilen meme büyütme ameliyatlarında, günümüzde en yaygın olarak tercih edilen yöntemin meme implantı ile yapılan meme büyütme ameliyatları olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Bu yöntemle yapılan meme büyütme ameliyatları, eğer doğru şekilde planlanır ve uygulanırsa hastalarda ömürlük memnuniyet sağlanabiliyor.” diyor.

Genel anestezi altında ortalama 1,5 saatte yapılan ve operasyon sonrası hastaların hastanede bir gün misafir edildiği meme büyütme ameliyatlarında sosyal hayata dönüş de en az ameliyatın kendisi kadar güvenli ve kısa sürüyor. Ortalama 4-5 gün sonra göğüs bölgesini olası travmalardan korumak kaydıyla sosyal hayata dönülebildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Meme büyütme ameliyatları, ciddi uzmanlık gerektiren operasyonlar olmakla birlikte kişiye sosyal hayattan pek de uzun süre koparmayan ve çabuk toparlanmalarına olan sağlayan bir operasyondur.” diyor.

İhtiyaç duyulduğu takdirde başka operasyonlarla da kombine şekilde yapılabilen meme büyütme ameliyatlarının en çok karın germe, meme dikleştirme ve liposuction ameliyatlarıyla kombine yapıldığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Güzel ve çekici görünüm bir bütündür bu nedenle söz konusu hangi operasyon olursa olsun hastaların şikayetleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak estetikte bütünsel yaklaşım belirlenmelidir. Bu kapsamda da ihtiyaç halinde meme büyütme ameliyatları başka pek çok operasyonla kombine olarak yapılmaktadır.” diyerek estetikte bütünsel yaklaşımın meme büyütme ameliyatlarında da geçerli olduğunu belirtiyor.

Meme büyütme ameliyatlarında cerrah seçiminin de en az operasyonun kendisi kadar önemli olduğunu ve göğüs büyütme operasyonunun sonuçlarına dolayısıyla hasta memnuniyetine direkt etki ettiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Meme büyütme ameliyatları güvenilir uygulamalar olmakla birlikte alanında yetkin ve bu operasyonlara aşina cerrahlar tarafından yapılması gereken operasyonlardır” diyor ve ekliyor. “Her plastik cerrah, her operasyonda aynı uzmanlığı sergileyemeyebilir. Bunun nedeni yıllar içinde yöneldikleri operasyonların farklılığı olabilir. Bir cerrah uzun yıllar sadece burun estetiği yapıyorsa meme büyütme ameliyatında yeterli tecrübeye sahip olmadığı için meme büyütme ameliyatı sonuçlarında aynı hasta memnuniyetini yakalayamayabilir. Bu nedenle meme büyütme ameliyatı olmak isteyen hastaların cerrah seçimi yaparken mutlaka ince eleyip sık dokumaları ve cerrahlarının eğitiminin yanı sıra tecrübelerini de dikkate almaları gerekir.”

Eğer siz de daha dolgun ve çekici bir meme formunu arzuluyor ancak yapmanız gerekenler konusunda endişeler taşıyorsanız Suadiye, Bağdat Caddesi’nde kliniği bulunan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL’den meme büyütme ameliyatı için konsültasyon muayenesi alabilirsiniz.

Söz konusu meme büyütme ameliyatı olunca hasta odaklı yaklaşımı ve başarılı sonuçlarıyla ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, estetik cerrahide 20 yılı aşkın tecrübesiyle kliniğinde günümüze kadar binlerce hastayı ağırlamakta ve kişiye özel planlamalarla hastalarının ihtiyaçlarını belirleyerek uygun ameliyat protokolleri ile onları yeni görünümlerine kavuşturmaktadır.