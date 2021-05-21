Meme Küçültme Estetiğine Karar Vermeden Önce

Kadınların vücudunda ergenlik dönemi ile birlikte değişime uğrayan ilk organları memelerdir. Genelde 17-18 yaşında memeler esas şeklini alır. Bu dönemden itibaren birçok kadın memelerinin boyutu ile ilgili sorunlar yaşamaya başlarlar.

Normal olarak kabul edilenden daha büyük memelere sahip olmak genç kızlarda duruş bozukluklarının en önemli sebebidir. Memelerinin büyüklüğünden utanmaları genç kızların öne doğru eğilip bu durumu saklamalarına, uzun vadede kamburluğa kadar uzanan duruş bozukluklarına neden olabilir. İlerleyen yaşla ve yer çekiminin etkisiyle sarkmalar yaşandığında büyük memeler nedeniyle ciddi omuz ağrıları yaşanabilir. Sütyen askılarının yaptığı basılar omuzlarda çökmelere ve omuzların görünümünde deformiteye neden olabilir. Aşırı kilo alma, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, hormonal sorunlar, yaş alma, tümörler, genetik etkenler memelerin aşırı derecede büyümesine ve sarkmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra memelerinin görünümünden memnun olmayan kadınlar tarafından da meme küçültme estetiği sıklıkla tercih edilmektedir.

Meme Küçültme Estetiği Ameliyatı Nasıl Planlanır?

Meme küçültme estetiği ameliyatlarında kişinin vücut ölçülerine uygun olacak şekilde meme dokusu yeniden şekillendirilir, fazla olan meme dokusu ve derisi çıkarılır, meme başı yukarıya çıkarılır. Uygulanacak olan teknik memenin büyüklüğüne ve sarkıklığına göre değişir ve hasta özelinde en uygun cilt kesileri yapılır.

Genel anestezi altında yapılan meme küçültme estetiği yaklaşık 3 - 4 saat sürer. Ancak göğüslerin büyüklüğü ve kullanılan teknik operasyon süresi üzerinde doğrudan etkilidir. Meme küçültme estetiğinde uygulanan teknikten bağımsız olarak iz kalması mümkündür. Bununla birlikte kesi izleri ameliyatın ardından kısa süre belirginliğini korusa da zaman içerisinde belirsizleşir. Meme küçültme estetiğinden sonra hastanın cildinde kalacak olan izler memenin büyüklüğüne, hacmine, hastanın cilt yapısına ve uygulanan tekniğe göre değişiklik gösterir.

Memeden yağ, deri ve meme dokusu çıkarılarak hastanın daha sıkı, küçük ve hafif memelere sahip olması sağlanır. Böylece memelerin büyüklüğünden dolayı yaşanan bel, boyun, kol ağrıları ve meme altı cilt dokularının tahriş olması gibi sorunlar ortadan kaldırılmış olur. Meme küçültme operasyonlarının uygulanabilmesi için standart bir kup ölçüsü yoktur. Tıbbi açıdan uygunluğu onaylanan herkes için meme küçültme estetiği ameliyatı söz konusu olabilir.

Doktor Seçiminin Önemini Göz Ardı Etmeyin

Meme küçültme estetiğinin başarısını etkileyen faktörlerden en önemlisi şüphesiz doktorun becerisi, deneyimi diğer bir deyişle doğru doktor seçiminin yapılmasıdır. Ameliyatın ardından memeler arasında asimetri oluşmaması, minimal düzeyde iz kalması ve hastanın memnuniyetinin sağlanabilmesi için meme küçültme estetiği mutlaka deneyimli bir cerrah tarafından yapılmalıdır. Meme küçültme estetiğinden önce hasta ayrıntılı bir fiziki muayeneden geçirilmeli, hasta öyküsü detaylı bir şekilde öğrenilmeli ve hasta memnuniyetinin sağlanması adına doğru sonuçlar vermeyecek prosedürlerin uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Op.Dr.Evren İşçi Kliniği meme küçültme ve meme büyütme konusunda uzman ve deneyimli bir ekibe sahiptir. Alanında uzman cerrahlardan oluşan Op.Dr.Evren İşçi Kliniği ekibi tüm estetik operasyonlardan önce hastaların beklentilerini doğru bir şekilde anlamayı ve kişiye özel çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için önceliği güçlü bir hasta - doktor ilişkisinin tesis edilmesine vermektedir.

Meme Küçültme Estetiği İyileşme Süreci

Meme küçültme estetiği ameliyatının ardından bölgeye sık aralıklarla pansuman uygulanmalı ve bölgenin hijyeni sağlanmalıdır. Operasyondan sonraki ilk birkaç gün birikmesi muhtemel kanın ve sıvıların dışarı alınabilmesi için dren yerleştirilmesi söz konusu olabilir.

Meme küçültme estetiğinin ardından taburcu edilen hastalar normal şartlar altında günlük fiziksel aktivitelerinin çoğunu yerine getirebilirler. Operasyondan sonra 4 hafta doktorun önerdiği sporcu sutyeni giyilmeli, yüzme ve diğer sporlarla ilgili fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Yine 4 hafta boyunca hastaların sırtüstü yatması özellikle operasyonu takip eden erken dönemde yüzüstü yatmaktan kaçınması gerekir. Operasyondan sonra göğüslerde geçici bir süre şişlik, morarma ve meme başında hissizlik görülebilir. Bu tür yan etkiler kısa bir süre içerisinde kendiliğinden düzelir. Ancak operasyondan sonra şişliklerin tamamen inmesi ve memelerin şeklinin son halini alması için 3-4 aylık bir süreye ihtiyaç duyulur.

Meme Küçültme Estetiği Ameliyatı Riskli midir?

Tüm cerrahi prosedürler gibi meme küçültme estetiği ameliyatı da bazı riskler barındırır. Bununla birlikte ameliyat öncesi detaylı tetkikler yapılması, detaylı hasta öyküsü alınması ve deneyimli bir doktor tercih edilmesi ile bu riskler kolaylıkla minimize edilebilmektedir. Sigara kullanımı, yumuşak doku hastalıkları ve diyabet hastalığı komplikasyon riskini yükseltebilen nedenler arasındadır. Bu yüzden operasyondan önce bu konularda gerekli önlemler alınmaktadır.

En sık merak edilen konulardan biri meme küçültme estetiği kansere neden olur mu sorusu olup meme küçültme estetiği kadınlarda kanser gelişimine sebep olmaz. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan ve 40 yaş üzerindeki kadınlarda ameliyat öncesi uygulanan Mamografi ve ultrason gibi teknikler sayesinde tanısı koyulmamış kanser riskinin ortadan kaldırılması dahi mümkün olabilir. Ayrıca meme küçültme estetiğinde meme dokusunun büyük bir kısmı çıkarılır. Buna bağlı olarak zaman içerisinde bölgede kanser oluşması riski de azaltılmış olur.

Meme küçültme estetiği yalnızca kadınlara değil jinekomasti sorunu yaşayan erkeklere de uygulanabilir. Kadınsı meme dokusunun gelişimi ile seyreden bir tıbbi sorun olan jinekomasti ağırlıklı olarak ergenlik dönemindeki erkeklerde görülür.

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