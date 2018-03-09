Mezoterapi ve PRP Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Çok ince iğnelerle deri altına enjekte edilen sıvılarla yapılan Mezoterapi ve PRP yöntemleri hakkında bilgisine başvurduğumuz Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, iğnelerle hem sinir-duyu sisteminin hem de immün sistemin uyarıldığını, böylece iyileşmenin daha hızlı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mezoterapi Nedir?

Latince mezo (orta) ve terapi (tedavi) kelimelerinden türetilen mezoterapi, mikro enjeksiyon yoluyla derinin orta katmanına uygulanan ilaç tedavisini tanımlar. İlk kez 50'li yıllarda literatüre girmiş, 80'lerden itibaren ise yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Mezoterapi, tanımından da anlaşılacağı gibi, daha çok ciltle ilgili estetik şikayetlerin giderilmesinde kullanılır. Son yıllarda ağrı tedavisinde de etkili bir yöntem olarak uygulanmaktadır.

Mezoterapi yönteminde, hastalığın tipine ve hastanın durumuna göre özel olarak hazırlanan vitamin, mineral, enzim ve başka bazı ilaçlarla hazırlanan karışımlar direkt olarak tedavi edilecek bölgeye enjekte edilir. Ağızdan ya da damardan verilen ilaçlardan farklı olarak mezoterapide kullanılan karışımların dozu son derece düşüktür. Buna karşın direkt olarak bölgeye uygulandığından etkisi daha yüksektir. Enjeksiyon işleminde kullanılan ince iğneler sayesinde dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi de uyarılır. Böylece vücudun kendi kendini onarma kabiliyeti de devreye sokulmuş olur ve iyileşme süreci hızlanır.

PRP Nedir?

Mikroenjeksiyon tekniği kullanılarak uygulanan bir başka tedavi yöntemi olan PRP, Platelet(trombosit) Rich(zengin) Plasma(plazma), yani trombosit yönünden zengin plazma anlamına gelir. Tedavide kişinin kendi kanı kullanılır. Yüksek hızda santrifüj edilen kanın içindeki katı maddeler dibe çökerken, trombosit yönünden zengin olan sıvı kısmı üste çıkar. Bu sıvı, çok ince iğneler yardımıyla, direkt olarak tedavi edilecek bölgeye enjekte edilir. Kişiye enjekte edilen kendi kanı olduğu için, herhangi bir yan etki gözlenmez. Trombositler, iyileşmeyi hızlandıracak olan hücrelerin bölgeye toplanmasını, böylece vücudun kendi kendini tedavi etmesini sağlar. PRP özellikle yaşlanma ya da çevresel faktörlerin etkisiyle esnekliğini kaybetmiş ciltlerin iyileştirilmesinde, yara tedavisinde ve saç dökülmelerinde çok başarılı sonuçlar veren bir tekniktir.

Mezoterapi ve PRP yöntemleri tek başlarına etkili birer tedavi yöntemi olmakla birlikte, bir arada uygulanmaları da tedavinin başarı oranını artırır. Tedavinin kaç seans süreceği hastanın durumuna ve şikayetlerinin şiddetine bağlı olarak, kişiye özel planlanır. Bu her iki yönteme ek olarak hastalardan seans aralarında krem, losyon ya da şampuan formunda solüsyonlar kullanmaları istenebilir.