Microblading kıl tekniği ile kaş kontürü sonrası yapılması gerekenler

Yüzde en belirgin unsurlar olan burun, göz ve kaşlarda dikkat çeken kusurları giderebilmek için gerekirse ameliyat olmayı bile göze alıyoruz. Ancak daha kolay ve hızlı yapabileceğimiz küçük dokunuşlar var. Bunların başında da kaşlarımıza uygulayabileceğimiz belirli süre kalıcı işlemler geliyor.

Estetik görünümlü bir yüz için kaşlar oldukça önemlidir. Nizami bir görüntüye sahip olmak isteyenler, kaşlarının olabildiğince doğal ve yüz simetrisine uyumlu görünmesini önemserler. Hem kusursuz bir kaşa sahip olmak hem de doğal bir kaş görünümü yakalamak isteyen kadınların imdadına microblading kaş kıl tekniği yetişiyor. Eğer kaşlarınızın seyrek, ince veya yüz şeklinize uygun olmadığını düşünüyorsanız microblading kaş kontürü uygulamaları tam size göre. Kıl tekniği ile kaş kontürü uygulaması öncesi ve sonrası hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar bu yazımızda.

Microblading Kıl Tekniği Kaş Nedir?

Microblading, kaş kontürü uygulamarında kullanılan ve son dönemde popülerliği daha da artmakta olan tekniklerden biridir. Doğal kaş görünümüne en yakın kıl tekniği hakkında yeterli bilgiye sahip olmak için microblading tekniğini de bilmek gerekir. Adından da anlaşılacağı gibi kıl tekniği, kaşın üzerine kıl görünümüne benzeyen uygulamanın yapılmasıdır. Bu uygulama ile kaşlar olduğundan daha kalın, daha yoğun gösterilebileceği gibi, mecvut kaş tasarımınıda belirli ölçülerde değiştirmek mümkün olabilmektedir.

Microblading Kaş Nasıl Yapılır?

Microblading kaş kontürü uygulaması yapılırken ilk aşama tasarım çizim aşamasıdır. Kaş çizimi bu uygulamanın en önemli adımıdır. Çünkü karar verilecek olan tasarım bir sonraki aşamada kalıcı olarak uygulanacağından kaş şeklinin doğru belirlenmesi gerekir. Yüz simetrisine uygun olmayan bir tasarımın belirlenmesi daha sonra mutsuz olabileceğiniz sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla tasarımı belirleyecek olan kişinin estetik göze sahip olması ve mevcut kaş yapınıza göre tasarıma karar verirken sizi yönlendirebilmesi gerekir.

Kaş Tasarımını Belirleme

Kişinin arzu ettiği kaş tasarımı da göz önünde bulundurularak en iyi çizim yapılmaya çalışılır. Kaşa uygun ölçümler sonucu yapılan çizim onayınızdan geçerse ikinci aşamaya geçilir. Bu aşama kaş için uygun renk seçimi aşamasıdır.

Kaşa Uygun Renk Seçimi

Microblading işlemi ile kaşınıza uygulanacak olan kalıcı makyaj pigmenti kendi kaş renginize, saç renginize ve cilt alt tonunuza uyumlu olmalıdır. Eğer kaşlarınızı veya saçlarınızı farklı renkte kullanıyorsanız bu durum mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat renk seçimi yaparken kendi orjinal kaş renginize uygun seçim yapılması gereklidir, eğer farklı renkler seçerseniz doğal görünümünden uzaklaşmış olursunuz. Bunun yanısıra kaş için renk seçimizde cilt alt tonunuz çok önemlidir. Cilt alt tonu soğuk olan kişiler sıcak tonlarda renk seçimine yönlenirken, tam tersi şekilde cilt alt tonu sıcak olan kişilerin de soğuk tonlarda renklere yönelmesi gerekir. Aksi halde işlem sırasında uygulanan rengin zamanla griye veya kızıla dönüşmesi riski bulunmaktadır.

Uygulama Aşaması

Kıl tekniği için uygun renk tonunda kalıcı makyaj boyaları seçilip hazırlandıktan sonra boyaların cilt üzerine uygulanması aşamasına geçilir. Önceden belirlenmiş olan kaş tasarımı içerisine özel microblading kalemi ile kaş kılı görünümüne benzeyen, kendi kaşlarınız ile aynı yönde ve aynı incelikte işlem uygulanır. İşlem cildin en üst katmanında uygulandığından yüzeysel bir işlemdir. Dövme gibi cildin alt tabakasına uygulanmaz. İşlem ortalama bir saat içerisinde tamamlanır. İşlemden sonra herhangi bir kızarıklık veya istenmeyen bir görüntü oluşmaz. Günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Microblading Fiyatları

Bu yazının yayınlandığı 2020 yılında yapmış olduğumuz araştırmalara göre microblading kaş fiyatları 1000 TL ile - 1600 TL arasında değişmektedir. İşlem sırasında kullanılan ürünler ve işlemi yapan merkezin tecrübesi fiyatı belirleyen en önemli unsurlar arasındır.

Kıl Tekniği Kaş Uygulaması Sonucu Bilmeniz Gerekenler

Kalıcılık süresi ortalama bir yıl olan kıl tekniği ile yapılan kaş uygulaması sonrası dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken bazı detaylar vardır. İşlemden sonra özellikle ilk bir hafta kaşlarınızın su ile temasından kaçınmanız önemlidir. Henüz cildinizin üzerine yeni uygulanmış olan renk pigmentlerinin su ile teması işlemin kalitesini ve süresini olumsuz etkileyebilir. İlk bir haftalık süre içerisinde kaşlarınıza sadece vazelin veya balmumu uygulamanız gerekir. Bunun haricinde herhangi bir iyileştirici etkisi olan krem uygulamaktan kaçının. İşlem sonrasında dikkat etmeniz gereken diğer bir önemli konu da güneş ve UV ışınlarıdır. İşlem sonrasında ilk hafta güneşlenmek, solaryuma girmek, denize, havuza, saunaya girmek işlemin kalitesini olumsuz etkileyebileceğinden bu tarz etkinliklerden mümkün olduğunda kaçınmanızı tavsiye ederiz. Yapmanız gereken tek şey microblading uygulaması sonrasında kaşlarınızı dış etkenlerden korumak ve vazelin ile nemlendirmekdir.

Uygulama sonrası ilk hafta içerisinde kaşlarınızda hafif bir kabuklanma olur, bu beklenen bir durumdur. Bu kabuklanma gözle görünmez ancak elle hissedilebilir. Kabuklanma sürecinde kaşlarınızın rengi biraz daha koyu görünmeye başlarsa bu durum sizi korkutmasın. Kabuklanmadan kaynaklı bu görünüm 2-4 gün içerisinde kabuklanmanın geçmesi ile kaybolur.

Microblading işlemi kalıcılık süresi ortalama bir yıl olduğundan bu işlemin uzman ellerde, kaliteli ürünlerle ve steril bir ortamda yapılması çok önemlidir. Tasarım, renk seçimi ve uygulama aşamaları herbiri ayrı bilgi ve tecrübe gerektiren adımlardır. Bu sebeple işlem yaptıracağınız yeri seçerken iyi bir araştırma yapmanızı ve güvenilir merkezlerde işlem yaptırmanızı tavsiye ederiz. Doğru şekilde yapılan işlem yüzünüzde pozitif bir değişim yaratacak ve sizi uzun süre mutlu edecektir.

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