Mide bulantısının etkisiyle terleme ve baş dönmesi de gelişebilmektedir. Her zaman olmasa da, bazen mide bulantısından sonra hemen kusma eylemi gerçeklemeştedir.

Mide bulantısı nasıl anlaşılır? Mide bulantısı aşağıdaki belirtilere neden olabilmektedir:

· Huzursuz bir mide

· Karın ağrısı

· Geğirme

· Ağızda asidik bir tat

· Baş dönmesi

· Terleme

· İştah kaybı

Mide bulantısı her ne kadar, çok sık yaşanan bir sorun olsa da, tanımlaması oldukça zor olabilmektedir. Mide bulantısının seyri kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Genel anlamda boğazın, göğsün ya da üst karın bölgesinin arka tarafında hissedilen çok rahatsız edici ve acı verici bir duygudur.

Mide bulantısı genellikle yemek yemek ya da kusmak için bir dürtü oluşturmaktadır. Bütün mide bulantıları kusma ile sonuçlanmasa da, kusma eyleminin gerçekleşmesi durumunda, vücutta sırasıyla şunlar gerçekleşmektedir:

· Özofagus ve mide (özofagus sfinkter) arasındaki kas halkası rahatlar

· Karın kasları ve diyafram harekete geçer

· Gırtlak borusu (larinks) kapanır

· Midenin alt kısmı harekete geçer

Kişi mide bulantısından sonra kustuğunda, mide içeriği yemek borusundan yukarı doğru çıkarak ağız yoluyla atılmaktadır.

Mide bulantısının bir sonucu olarak, öğürme yaşanmaktadır. Öğürme, herhangi bir kişisel kontrol olmadan ortaya çıkan solunum ve karın kaslarının ritmik kasılmalarıdır. Bu durumda, kişinin kusması ya da kusmadan sadece öğürmesi söz konusu olabilmektedir. Vücudun bu reaksiyonu sırasında kişi oldukça terleyebilmektedir.

Kronik Mide Bulantısı Belirtileri

Kronik mide bulantısı bulunan kişi, mide bulantısını çok sıklıkla hissetmektedir. Belirli yiyeceklerin kokusu veya belli hareketler, açlık veya stres yaşanması midesi bulantısını harekete geçirmektedir. Kronik mide bulantısı bulunan bazı insanlar uyurken bile mide bulantısı yaşayabilmektedir.

Kronik bulantı belirtilerini tanımlamak zor olabilmektedir. Belirtilerin çoğu ise şunları içermektedir:

· Kusmak üzereymiş gibi hissetmek

· İştahsızlık

· Aşırı terleme

· Kontrol olmadan gerçekleşen solunum ve karın kaslarının tekrarlayan ritmik kasılmaları (öğürme)

· Karın ağrısı

· Göğüs, üst karın veya boğazın arkasında meydana gelen huzursuz his

· Kusma

Hamilelikte Mide Bulantısı

Mide bulantısı ve kusma hamilelikte çok sık görülmekte ve normal olarak kabul edilmektedir. Çoğu kadın hamileliğinin ilk 3 ayında hafif belirtiler yaşamaya başlasa da, 4. aydan sonra belirtiler artabilmektedir.

Hamilelik sırasında yaşanan mide bulantısı belirtileri, halk arasında sabah bulantısı olarak adlandırılsa da, belirtiler gün boyunca yaşanabilmektedir.

Sabah bulantısı: Bazı hamile kadınlar mide bulantısı ve kusmayı sadece sabah saatlerinde yaşamaktadır. Bununla birlikte, kadınların çoğunluğu gün boyu mide bulantısı yaşamaya devam etmektedir.

· Hamilelik sırasında, ağızda artan tükürük üretimi, kokulara karşı aşırı hassasiyet ve bazı gıdaların tadındaki değişiklikler de kusmayı tetiklemektedir.

· Belirtiler genellikle son regl döneminden 4 ile 8 hafta sonra başlamaktadır. 9 ve 11. hafta içinde ise şiddetlenmektedir.

· Ateş, ishal ve şiddetli karın ağrısı, hamilelik sırasında bulantı ve kusma ile birlikte görülen belirtiler olarak kabul edilmemektedir. Bu belirtiler yaşanması durumunda doktora danışılması en doğrusu olacaktır.

Hiperemezis gravidarum: Hamilelikte oluşan aşırı mide bulantısı ve kusmayı tanımlayan bir durumdur. Bunun bir sonucu olarak, anne adayı fazla kilo ve sıvı kaybetmeye başlayabilmektedir. Durumun hastanede tedavi ile kontrol altına alınması gerekmektedir.

Acil Tıbbi Yardım Alınması Gereken Mide Bulantısı Belirtileri

Mide bulantısı ve kusma özellikle ishal ile birlikte yaşanıyorsa, kişi için oldukça yorucu olabilmektedir. Her zaman ciddi bir problemin işareti olmasa da, bazı durumlarda nedeni net değildir ve hemen tespit edilmesi durumun daha da kötüleşmeden önlenmesine yardımcı olabilmektedir.

Aşağıda sıralanmış olan belirtilerin yaşanması durumunda hemen tıbbi bir yardım alınmalıdır:

· Şiddetli mide ağrısı

· Şiddetli baş ağrısı

· Kan kusma

· Dışkıda kan görme

· Karışıklık

· Son 24 saat içinde önemli bir kafa travması geçirmiş olmak

· Belirtileri kontrol edemiyorsanız

· Diyabetiniz varsa

· Seyahat ettikten sonra belirtiler şiddetleniyorsa

· Bağırsak hareketlerinde uzun süren bir anormallik varsa

· Cilt ve göz rengi sarıya dönüyorsa

· Dışkının gri, beyaz ya da yağlı olması

12 saat boyunca idrar çıkışı, ayakta durma ve tükenme sırasında baş dönmesi veya bayılma gibi dehidratasyon (sıvı kaybı) belirtileriniz de oluştuysa, acil tıbbi yardım istenmelidir.

Mide Bulantısı Nedir?

Mide bulantısı vücudun kusma isteğini tanımlayan bir histir. Midede hissedilen bu buruk rahatsızlık sonrasında genellikle kusma gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, bütün mide bulantıları kusma ile sonuçlanmayabilmektedir. Kusma olmadan uzun bir süre boyunca mide bulantısı hissedilebilmektedir. Mide bulantısı herhangi bir tetikleyici faktörün ya da sağlık probleminin bir belirtisi olarak yaşanmaktadır.

Mide Bulantısı Tedavisi

Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısı genellikle basit nedenlerden ötürü gerçekleşmektedir ve su ya da bitki çaylarıyla kontrol altına alınabilmektedir. Biraz daha serin olan yiyecek ve içecekleri tercih etmek mideyi hafifletmeye de yardımcı olabilmektedir.

Mide bulantısını bastırmak için krakerler gibi ufak atıştırmalıkları yemek kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabilmektedir.

Seyahat etme nedeniyle gelişen mide bulantısı vakalarında, durumu kontrol altına almak için doktor bazı ilaçları reçete edebilmekte ya da akupunktur gibi alternatif tedavi yöntemleri denenebilmektedir.

Siğer sağlıklık koşulları nedeniyle ısrarlı bir şekilde devam eden mide bulantısında, antihistamin veya antiemetik (kusmanızı önlemek için ilaç) ilaçlar reçete edilebilmektedir. Hamileyseniz, bebeğin güvenliği için doktor daha güvenli olabilecek ilaçları belirleyebilmektedir.

Mide Bulantısı Ameliyatı

Mide bulantısının nedenine bağlı olarak, bazı durumunda ameliyat bir seçenek olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, sürekli olarak devam eden mide bulantısı, kafa içinde meydana gelen basınç artışının ya da bazı tıkanma şekillerinin bir belirtisi ise, ameliyat uygulanabilmektedir.

Mide Bulantısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mide bulantısı problemlerinin altında yatan tıbbi nedenin teşhis ve tedavi edilmesi için gastroenteroloji (mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen alan) bölümüne başvurulmaktadır.