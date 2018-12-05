Mide Ekşimesi Nedenleri

Sağlıklı ve normal olan süreçte, mide içeriği herhangi bir belirtiye neden olmadan bazı zamanlarda yukarı doğru hareket edebilmektedir. Ancak, midede bulunan asidik içerik çok fazla arttığında, yemek borusunu tahriş edebilmektedir. Bu da sonuç olarak, mide ekşimesi gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Yemek borusunun tahriş olmasına ve mide asidinin artmasına neden olabilecek bazı tıbbi koşullar, tetikleyici faktörler ve yaşam tarzları şöyle sıralanabilmektedir:

Hazımsızlık (Dispepsi)

Halk arasında hazımsızlık olarak bilinen dispepsi, yemek yedikten sonra midede hissedilen ağrı ya da rahatsızlığı tanımlayan bir durumdur. Hazımsızlık mideyi oldukça zorlamakta ve neticesinde mide ekşimesi, mide yanması ve mide bulantısı gibi sindirim sorunlarına neden olmaktadır. Oldukça yaygın bir problem olan hazımsızlığı her 4 kişiden 1'nin yaşadığı tahmin edilmektedir. Çoğu zaman, altta yatan ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle gelişmemektedir.

Asit Reflüsü (GERD)

Asit reflüsü olarak da bilinen GERD ya da tam adıyla gastroözofageal reflü hastalığı, midedeki asidik içeriğin, mideden özofagus yani yemek borusuna doğru yukarı geldiği bir sindirim sistemi problemidir. En sık yaşanan belirtileri arasında da mide ekşimesi ve ağza gelen acı sudur.

Barrett Özofagusu

Özofagus yani yemek borusunu kaplayan dokuda meydana gelen değişiklik, Barrett özofagusu olarak adlandırılan bir sindirim sistemi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu değişikliğin uzun süre boyunca devam etmesi gastroözofageal reflüye de yol açabilmektedir. Gastroözofageal reflü belirtileri arasında ise ağza gelen acı su ve mide ekşimesi bulunmaktadır.

Alakazya Hastalığı

Alakazya hastalığı, yenilen gıdaları ağızdan mideye taşıyan ve yemek borusunda yer alan kaslı tüpte meydana gelen bir bozukluktur. Bu durum, yiyeceklerin doğru ve sağlıklı bir şekilde mideye taşınmasını engelleyebilmektedir. Sonuç olarak da, mide ekşimesi gibi sindirim sistemi problemlerine yol açabilmektedir.

Diffüz Özofageal Spazm

Özofagus kaslı bir tüptür ve kalbin arkasından geçmektedir. Ağızdan mideye giden yiyecek ve içecekler tükürük ile birlikte burdan mideye taşınmaktadır. Diffüz özofageal spazm olarak tanımlanan durum ise, bu tüpün kontrolsüz bir şekilde büzülmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak da, mide ekşimesi ve göğüs ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Hiatal Herni (Mide Fıtığı)

Mide fıtığı, üst mide kısmının, diyaframda meydana gelen bir açıklıktan yukarı göğse doğru itilmesi durumudur. Diyaframda meydana gelen bu açıklık, herhangi bir zayıflık ya da obezite gibi abdominala basınç yapan durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Mide fıtığının yemek borusunun fonksiyonlarını zayıflatarak reflüye neden olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak da, mide ekşimesi, mide yanması, ağza gelen acı su gibi belirtiler gelişebilmektedir.

Genetik Faktörler

Bazı araştırmalara göre, mide ile ilgili olarak gelişen hastalıklar kalıtsal olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, GERD aileden kalıtsal olarak kişiye geçebilmektedir. Bu durumu en iyi açıklayan birkaç durum ise, özofagus veya midede var olan kalıtsal kas veya yapısal problemler olabilmektedir. Genetik faktörlerin prekanseröz bir durum olan Barrett's özofagusa olan yatkınlığı da artırabileceği düşünülmektedir.

Abdominal Basınç

Abdominal yani karın bölgesi üzerinde meydana gelen basınç, yemek borusu üzerinde de olumsuz bir etki yaratabilmektedir. Yemek borusu fonksiyonlarını tamamen yerine getiremediğinde ise mide ekşimesi ve ağza gelen acı su gibi belirtiler yaşanabilmektedir. Bu nedenle, sıklıkla hamile kadınlar ve aşırı kilolu olan insanlar mide ekşimesi problemi yaşamaktadır.

Bazı İlaçların Kullanımı

Kullanılan pek çok ilaç mide ekşimesine neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bazı ilaçların mide ekşimesi gibi bir yan etkiye yol açması diğer ilaçlara oranla daha fazladır. Bu ilaçların başında ibuprofen gibi steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar bulunmaktadır.

Mide ekşimesi gibi sindirim sorunlarına yol açtığını düşündüğünüz bir ilacı alıyorsanız, bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Böylece, doktor alternatif ilaçlar reçete edebilmektedir.

Yemek borusunu tahriş ederek mide ekşimesini tetikleyen diğer ilaçlar şunlar olabilmektedir:

· Bazı antiboyikler

· Bifosfonatlar

· Yüksek tansiyon için kullanılan kalsiyum kanal blokerleri

· Bazı astım ilaçları

· Kemoterapi ilaçları

· Kortikosteroidler

· Hormon replasman tedavisi

· Yasadışı uyuşturucular

· Trisiklik antidepresanlar

· Potasyum takviyeleri

· Demik takviyeleri

· C vitamini takviyeleri

Yaşam Tarzı Faktörleri

Bazı insanların yaşam tarzları nedeniyle mide ekşimesi yaşama olasılığı diğer insanlara oranla daha fazla olabilmektedir. Yanlış seçimler yemek borusunu ve mideyi tahriş edebilmektedir. Bu da sonuç olarak, pek çok sindirim sistemi belirtilerine yol açabilmektedir.

· Alkol

Alkol, yemek borusunun fonksiyonlarında bir rahatlama meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu nedenle de, mide içeriği yemek borusundan yukarı doğru hareket edebilmektedir. Alkol aynı zamanda, mide asidini de artırmaktadır.

· Sigara

Sigarada bulunan zararlı kimyasallar, yemek borusunun fonksiyonlarına zarar verebilmektedir. Sigara aynı zamanda, tükürük üretimini azaltmaktadır. Asidi nötralize etmeyi de engelleyen sigara, mide asidini artırmakta ve mide ekşimesi gibi pek çok rahatsız edici belirtiye yol açabilmektedir.

· Stres

Stres, pek çok açıdan sindirim sisteminin fonksiyonlarına olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Stres altında olan kişi, daha önce yaşamamış olsa bile her zamankinden daha fazla mide ekşimesi problemi yaşayabilmektedir.

Mide Ekşimesini Tetikleyen Gıdalar

Bazı yiyeceklerin mide ekşimesi problemlerini tetikleme riski bulunmaktadır. O gıdaları çok fazla tercih etmek sürekli olarak mide ekşimesi deneyimlerine yol açabilmektedir. Mide ekşimesine neden olabilecek bazı yiyecek ve içecekler ise şunlar olabilmektedir:

Kahve, çay ve diğer kafeinli içecekler: Kafein, yemek borusu fonksiyonlarını rahatlayabilmektedir. Bu da, mide içeriğinin yemek borusuna geri dönmesine neden olmaktadır. Kafeinli içecekler aynı zamanda mide asidi üretimi de artırmaktadır.

Çikolata: Çikolata, kakao, çay ve kahve bitkilerinde doğal olarak oluşan bir bileşik olan teobromin konsantrasyonları bulunmaktadır. Bu konsantrasyon, özofagus sfinkter kasını gevşetmekte ve mide asidinin yukarı doğru ilerlemesine yol açmaktadır.

Kızartılmış, yağlı veya aşırı kalorili gıdalar: Bu tarz gıdalar sindirim sürecini yavaşlatabilmektedir. Sonuç olarak da, gıdaları daha fazla tutamayan mide baskı yapmaya başlamaktadır. Mide fonksiyonlarında gelişen problemler yemek borusu üzerinde de olumsuz etkilere yol açmakta neticesinde de, mide ekşimesi gelişmektedir.

Baharatlı yiyecekler: Karabiber ya da nane gibi baharatlar mide ekşimesini tetikleyebilmektedir.

Domates ve domates bazlı ürünler: Domates içeren gıdalar mide asidi üretimini uyarmaktadır.

Turunçgiller ve meyve suları: Portakallar, limonlar ve diğer turunçgiller mide asidi üretimini uyarabilmektedir.

Yeme Alışkanlıkları

Yemek yeme biçimi mide ekşimesine katkıda bulunabilmektedir. Bazı örnekleri ise şunlardır:

Büyük yemekler: Midenin alabileceğinden çok daha fazla ve hızlı yemek, mide üzerinde bir basıncı yol açmaktadır. Neticesinde de, mide içeriği geri dönmekte ve mide ekşimesi gelişmektedir.

Yatmadan 2-3 saat önce yemek yemek: Mide henüz yenilen gıdaları sindirememişken uyumak için uzanmak, mide üzerinde bir baskının gelişmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak da, reflü tetiklenmektedir.

Mide Ekşimesi Nedir?

Mide ekşimesi, mide asidinin özofagustan yani yemek borusundan yukarı doğru geri akması sonucu oluşmaktadır. Halk arasında oldukça sık görülen bir sindirim sistemi problemi olan mide ekşimesi asit reflü, gastroözofageal reflü (GERD), asit hazımsızlığı ve reflü olarak da bilinmektedir.

Bu durum göğüs, boğaz ve ağızda bile hissedilebilecek rahatsız edici bir yanma hissine neden olmaktadır. Ağıza kadar gelen mide içeriği ağızda acı veya ekşi bir tat da bırakmaktadır.

Bazı insanlarda mide ekşimesi daha sık gelişmektedir ve asit azaltıcı ya da kontrol edici ilaçlarla tedavi edilmektedir.

Mide Ekşimesi Tedavisi

Mide ekşimesi nasıl geçer? Mide ekşimesi dikkat edilmesi gereken bir belirtidir. Mide asidinin yemek borusundan yukarı doğru hareket etmesi, yemek borusunu tahriş edebilmektedir. Bu durumu kontrol altına almak için ilaç tedavisi uygulanabilmekte ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilmektedir.

İlaç Tedavisi

· Antiasitler mide asitlerini nötralize etmeye yardımcı olan ilaçlardır. Mide ekşimesini hemen engellemese de, mide asidini kontrol altına alarak zamanla oluşabilecek olan tahrişi önlemektedir.

· H2-reseptör blokerleri gibi mide asidi üretimini azaltan ilaçlar kullanılabilmektedir.

· Proton-pompa inhibitörleri gibi mide asidi üretimini engelleyen ve yemek borusunu iyileştirmeye yardımcı olan ilaçlar reçete edilebilmektedir.

Mide asidi üretimini tetikleyen yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmak, büyük öğünler yerine küçük öğünlerde beslenmek, yemek yedikten sonra hemen uyumaktan kaçınmak, sigara ve alkol tüketimini sınırlandır ve mümkünse tamamen bırakmak da mide ekşimesini önlemede önemli bir rol oynayabilmektedir.

Özofagus sfinkterini güçlendirmeyi amaçlayan cerrahi müdahaleler doktor tarafından kararlaştırılmaktadır.

Mide Ekşimesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mide ekşimesi tanısı ve tedavisi için gastroenteroloji (sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilimdalı) bölümüne başvurulabilmektedir.