Moderna'dan korona aşısı için açıklama! Piyasaya sürmeye hazırlanıyor

ABD’li ilaç şirketi Moderna, 30 bin kişi üzerinde son aşamada test edilen corona virüs aşısına ilişkin sonuçların çok yakında açıklanacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, şu anda "mRNA-1273" adını verdikleri aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandıklarını belirtti.

Bununla birlikte şirket, son aşama denemelerden elde edilen verilerin açıklanması konusunda net bir zaman çizelgesi vermedi, fakat gönüllülerde görülen enfeksiyon sayısına bağlı olarak önümüzdeki haftalarda erken verilerin ellerine ulaşacağını açıkladı.

Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer/Biontech, AstraZenaca, SinoVac gibi büyük ilaç üreticileriyle birlikte aşı için son aşama klinik denemelerine devam eden sayılı şirketler arasında yer alıyor.

"2021, MODERNA'NIN TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Moderna CEO’su Stephane Bancel, konuya ilişkin yaptığı çıklamada, “İnanıyorum ki, aşımızı piyasaya sürdüğümüzde 2021 yılı Moderna’nın tarihinde büyük bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Moderna ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeriyle yaptığı tedarik anlaşmaları kapsamında toplam 1,1 milyar dolarlık ödeme adığını açıkladı. Şirketin, bu kapsamda yaklaşık olarak 100 milyon doz aşı üretmesi bekleniyor.

MODERNA’NIN AŞISI HAKKINDA

ABD’li ilaç devi Moderna tarafından geliştirilen "mRNA-1273" adlı aşı şu anda 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

RNA bazlı potansiyel aşı, Covid-19’un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Covid-19 aşı adayı olmuştu.

MALİYETİ NE KADAR?

ABD 1,5 milyar dolar karşılığında Moderna’dan 100 milyon doz aşı sipariş etti. Bu, bir aşının yaklaşık 32 dolara (yaklaşık 240 Türk lirası) mal olduğu anlamına geliyor.