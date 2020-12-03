mRNA aşısı olanlar ne hissediyor?

Bilim insanlarının mRNA teknolojisi üzerinde on yıllardır çalışıyor olmasına rağmen, Covid-19'a karşı bu yöntemi kullanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları hakkında bazı soru işaretleri söz konusu. CNN International, Moderna aşısının denemelerine katılan bir gönüllüye yan etkileri sordu...



Korona virüsüne karşı şu ana dek en yüksek başarı oranını elde eden iki Batı menşeli aşıda mRNA teknolojisi kullanılıyor. Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının kullandığı bu teknoloji, aşılar için kısmen yeni sayılıyor. Bilim insanlarının bu teknoloji üzerinde grip, kuduz, Zika virüsü ve bazı kanser türlerine karşı on yıllardır çalışıyor olmasına rağmen, Covid-19 aşısı konusunda birçok soru işareti ve çoğunlukla yalan haberlere dayalı görünen endişeler söz konusu.

Bu sorulara yanıt arayan CNN International, Moderna firmasının deneylerine katılan bir gönüllü ile aşının yan etkilerini konuştu; bu etkileri ABD'nin salgınla mücadelen sorumlu en yetkili ismi Fauci'ye sordu...



İLK DOZDA NE HİSSETTİ?

Boston'da yaşayan 24 yaşındaki Yasir Batalvi, denemelere ekim ortasında katılmış. 22 sayfalık kabul formunu imzalarken bir miktar gergin olduğunu söyleyen Batalvi, ilk dozdan sonra hissettiklerini şöyle anlatıyor: "Enjeksiyon en başta bir grip aşısı gibi hissettirdi; kolunuzun kenarına küçük bir çimdik atılmış gibi. Hastaneden çıktıktan sonra, o akşam, sertlik biraz kötüleşti. İdare edilebilirdi ama kolunuzu omzunuzun üzerine kaldırmak istemiyorsunuz. Fakat yan etkiler son derece sınırlı bir alandaydı. Sadece kol kasınızda. Ve bu kadardı; başka hiçbir şeyi etkilemedi ve iyi hissediyordum."



'İKİNCİ DOZDA SEMPTOMLARIM OLDU'

Batalvi, ikinci dozda biraz daha farklı hissettiğini söyledi: "Esasında ikinci dozu aldıktan sonra epey önemli semptomlarım oldu. Hastanedeyken iyiydim ama akşam zordu. Biraz ateşim çıktı, yorgunluk ve titreme oldu."



'PARKTA YÜRÜMEK KADAR KOLAY DEĞİL'

Batalvi, bu semptomlar hakkında bilgi vermek için doktorlarını aradığını anlattı. Doktorların endişelenmediğini ve kendisine de endişelenecek bir şey olmadığını söylediklerini belirtti. 24 yaşındaki genç, aşı olmayı "Tabii ki parkta yürümek kadar kolay değil" diye anlatsa da, pandemi sürecini değiştirmek açısından doğru bulduğunu vurguladı.



Peki bu semptomlar normal mi? Aşının yan etkileri endişe verici mi? CNN'e konuşan uzmanlara göre, bu semptomlar bilakis, vücudun aşıya gereken tepkiyi verdiğinin göstergesi. Philadelphia Hastanesi'nden aşı uzmanı Dr. Paul Offit, CNN'e demecinde, yan etkilerin insanların korkutup ikinci dozu olmaktan vazgeçmesine yol açmaması gerektiğini söyledi.



FAUCI: VÜCUDUN 'İYİ YANIT VERİYORUM' DEME YÖNTEMİ

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, yan etkileri şöyle yorumladı: "Vücudunuz bu tepkiye size, enjeksiyonu iyi yanıt verdiğini söylüyor. Bir aşı enjeksiyonu olduğunuzda, bir tepki verirsiniz. Bazı insanlar hiçbir şey hissetmez. Bazılar kollarında ağrı hisseder, biraz üşür; neredeyse grip benzeri bir tepki gibi. Az sayıda insanın da ateşi çıkar." Fauci, "Bunların neredeyse tamamı 24 veya en fazla 48 saat içinde kaybolur" diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

