Mutlaka test yaptırın: İşte koronavirüsün ciltteki ciddi belirtileri!

Koronavirüsün ciltteki gizli belirtileri paylaşıldı. Uzmanlardan, "Bu belirtiler varsa test olun" uyarısı geldi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Express, resmi yetkililer ve ZOE isimli araştırma grubunun öneri ve uyarılarını okurlarıyla paylaştı. Omicron varyantının, Wuhan’dan çıkan koronavirüsten çok daha farklı belirtileri olduğuna dikkat çeken gazete, uzmanların çok daha az bilinen semptomlarını gündeme getirdi. İngiltere’de Covid-19’a yakalanan kişilerin dahil olduğu anket çalışması ZOE Covid Çalışma programından çıkan sonuçlarda ise birçok insanın umursamadığı bazı semptomların Omicron varyantına işaret ettiği belirtildi.

Sözcü'nün Daily Express’in haberinden aktardığına göre, “Özellikle Omicron varyantı tespit edilenlerde 6 deri hastalığı giderek yayılmaya başlanıyor” denilerek 6 semptoma dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu semptomlar ise Covid-19 ayağı, çatlak veya şişmiş dudak, kuru cilt, isilik, kurdeşen ve perniyo olarak da bilinen chilblain olarak sıralandı.

COVID-19 AYAĞI

Makalede, “Resmi makamlar, Covid-19 ayağı olarak bilinen ve ayakta şişme ve kabarcıkların oluşmasına sebep olan bu cilt hastalığını resmi semptomlardan biri olarak görmüyor. Fakat Covid-19’a yakalananlarda bu durumdan sıklıkla şikayet ediliyor” denildi.

Bu cilt rahatsızlığının kaşıntı ve ağrı yapabildiği ve ayak parmaklarının rengini değiştirebildiği de belirtildi.

KURU VEYA ŞİŞ DUDAKLAR

Daily Express’in haberinde, “Omicron varyantı giderek daha da çok gribe benzetildiği için, dudakların çatlaması ve kuruması ve ağrı yaratması kaçınılmaz” yorumu yapıldı.

KURU CİLT

Öte yandan gazetenin görüş aldığı uzmanlar, ciltte kuruluğunun da bir semptom olduğunu duyurdu. Fakat bu cilt kuruluğunun göğüs ve boyunda olduğu kaydedilirken bunun kaşıntıya sebebiyet verebildiği de belirtildi.

İSİLİK

İsiliğin bedende ufak bir alanı kapsadığı fakat vücudun herhangi bir noktasında tespit edilebildiğini açıklayan yetkililer, özellikle el, ayak ve dirseklerde bu rahatsızlığın meydana gelebileceğini duyurdu.

Haberde, bu cilt rahatsızlığının haftalar boyunca sürebileceği de belirtildi.

KURDEŞEN

Daily Express’in haberinde Omicron varyantı bulaşan kişilerde görülen bir diğer cilt rahatsızlığının da ciltte oluşan kurdeşen olduğu belirtildi.

PERNİYO

Öte yandan aynı makalede, “Semptomlardan biri de perniyo ya da chilblain’e benziyor. Cildin üzerinde mor veya kırmızı kabarcıklar oluşuyor. Genelde bu semptom gençlerde ortaya çıkarken, kaşıntı yaratmıyor” denildi.

Sözcü