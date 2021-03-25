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O aşılar için yapılan araştırma yeni etkisini ortaya çıkardı

Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarının sağladığı koruyucu antikorun yeni doğan bebeğe de geçtiği belirtildi.

Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Covid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlar üzerindeki etkileri incelendi.

ARAŞTIRMA 131 KADIN ÜZERİNDE YAPILDI

84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Covid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, aşının ardından hamile ve emziren kadınlardaki antikor seviyeleri, hamile olmayan kadınlardaki antikor seviyesiyle eşdeğer çıktı.

Deneklerde aşının sağladığı antikor seviyesi ise enfekte olduktan sonra kazanılan doğal bağışıklıktan "şaşırtıcı seviyede yüksek" çıktı.

Etiketler aşı bebek hamile kadın
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