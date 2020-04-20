O isim koronavirüs aşısı hakkında kesin konuştu: O ay hazır olacak

Aşının Eylül ayında hazır olacağından yüzde 80 emin olduğunu söyleyen Oxfordlu Aşı Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Sarah Gilbert yaptığı açıklamada, “Umut ettiğimiz klinik çalışmalara gelecek haftanın sonuna doğru başlamak üzereyiz" dedi.

Oxford Üniversitesinden Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert ekibiyle birlikte KOVID-19 aşısını geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından desteklenen projede klinik çalışmalara gelecek haftanın sonuna doğru başlanacağı belirtiliyor. Daha önce the Times’a verdiği röportajda aşının Eylül ayında hazır olacağından yüzde 80 emin olduğunu söyleyen Gilbert dün BBC’de katıldığı programda Andrew Marr’ın sorularını cevapladı.

"BAĞIŞIKLIK ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ DEĞİL"

Enfekte olan hastaların gelecekte yeniden enfekte olup olmayacağı üzerine Prof. Sarah Gilbert; “İnsanları ve hayvanları enfekte eden diğer koronavirüslerden bildiğimiz kadarıyla, bağışıklık çok uzun ömürlü değil. Yani enfekte olan birinin gelecekte yeniden enfekte olması muhtemel. Ne kadar sonra bunun olacağını henüz bilmiyoruz. Belki de birkaç yıl… Bekleyip görmemiz gerekecek…” şeklinde konuştu.

Program sunucusu Andrew Marr’ın aşının hazır olması durumunda grip gibi her yıl yeniden aşı gerekip gerekmediği sorusu üzerine Gilbert; “Doğal enfeksiyon sonrası edinilen bağışıklık ile aşı sonrası edinilen bağışıklık arasında fark vardır. Bunlar ille de aynı şeyler değildir. Koronavirüs bizzat arkasında güçlü bir bağışıklık hafızası bırakmama konusunda iyidir. Bu nedenle insanlar yeniden enfekte olurlar. Biz koronavirüsün kendisini aşı olarak kullanmıyoruz. Aşı yapmak için farklı bir virüsü kullanıyoruz. Aşı yapmak için kullandığımız adenovirüsle güçlü bağışıklık cevapları alırız ve bunlar uzun bir süre yüksek düzeyde kalırlar. Aşıyla gelen bağışıklığın enfeksiyonla gelen bağışıklıktan daha uzun sürdüğünü bulduğumuz şanslı bir durumda da olabiliriz.”