Obezite Cerrahisinde Tüp Mide Ameliyatları

Tüp mide, laparoskopik olarak uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde midenin bir kısmı alınır. Midenin bir kısmının alınması durumu hastaların daha az yemek yeme ve daha az açlık hissetmesine neden olur. Tüketilen besin, sindirim sisteminin farklı bölgelerinden her zamanki doğal sırasından geçer ve böylece vücut içinde tamamen emilir. Tüp mide ameliyatları hastaların ameliyata uygun olması ve ameliyat sonrası birkaç noktaya dikkat edilmesi durumunda riskli bir yöntem değildir. Bu yöntem genellikle orta riskli bir ameliyat olarak görülmektedir. Vücut kitle endeksi 35 ve üzeri olan kişilerde tüp mide ameliyatları uygulanmaktadır. Bu yöntem herkese uygun bir yöntem değildir.

Uyku apnesi,

Yüksek tansiyon,

Sindirim sistemi problemleri,

Kalp hastalıkları,

Karaciğer yağlanması,

Şeker hastası olan kişilere tüp mide yöntemi uygulanmaktadır.

TÜP MİDE AMELİYATLARI SONRASI BESLENMEYE DİKKAT

Tüp mide ameliyatları kişinin kilo vermesine yardımcı olduğu gibi hormonların düzenlenmesine de yardımcı olmaktadır. Genellikle kendi çabalarıyla kilo veremeyenlerin başvurduğu tüp mide ameliyatları sonrasında beslenme ve egzersize dikkat etmek gerekmektedir. Ameliyat sonrasında hastalar sıvı ve katı gıdaya kademeli olarak geçiş yapmalıdır. Hastalar ilk önce sıvı gıda ile beslenmelidir. Ameliyattan sonraki 2 hafta gıdalar püre olarak tüketilmelidir. Bu sürecin sonunda ise katı gıdaya geçiş yapılabilir.

Tüp mide ameliyatlarından sonra temel amaç obeziteye neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Hastanın ameliyat sonrası eski alışkanlıklarını devam ettirmesi kilo kaybını zorlaştırır ya da verilen kiloların tekrar alınmasına neden olur. Ameliyat sonrasında kişiye özel olarak hazırlanan diyet listesine uyulması gerekmektedir. Lokmaları yavaş bir şekilde çiğnemek ve yavaş yemek yeme alışkanlığının kazanılması gerekmektedir. Obezite cerrahisinde ameliyat kadar ameliyat sonrası da oldukça önemlidir. Hastanın ameliyat sonrasında da aynı kararlılığa sahip olması, düzenli doktor kontrollerini yaptırması ve verilen diyet programına uyması son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur.