Öldüren pıhtı! Koronavirüs böyle öldürüyor

ABD'de yapılan bir araştırma ağır Covid-19 hastalarında Deksametazon ve Remdevisir'in yanı sıra Aspirin'in de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, kan sulandırıcı etkisi bulunan ilacın, Covid-19 ölümlerin ana nedenlerinden biri olarak gösterilen kan pıhtılaşmasını engellediğini belirtiyor.

NNTV'den Engin Yeşil'in haberine göre, Konuyla ilgili ntv.com.tr'ye açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, 'mevcut bilimsel veriler ışığında' Türkiye'de Heparin benzeri "toplardamarlarda pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlar" ile Aspirin benzeri "atardamarlarda pıhtı oluşumunu engelleyen" kan sulandırıcı ilaçların Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Covid-19 enfeksiyonu seyrinde çeşitli mekanizmalarla damarlarda pıhtı oluşumu söz konusu olabildiğine dikkat çeken Bayram, "Hem atardamarlarda hem de toplardamarlarda pıhtı olabilir. Toplardamarlarda oluşan pıhtı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonu seyrinde akciğer embolisi de görülebilir" dedi.

Prof. Dr. Bayram Covid-19 hastalığında akciğer embolisine neden olan durumları şöyle sıraladı: Virusün doğrudan damar duvarında hasar yapması, enfeksiyonda aktiflenen bazı maddelerin pıhtı oluşumuna neden olması, hareketsizlik, hastanede yatış ile gelişen kan akımında azalma.

Akciğer embolisi ile birlikte Covid-19'un daha ağır seyrettiğini söyleyen Bayram, "Bu hastalığa bağlı ölüm riskini artıran bir durumdur. Bu nedenle bu olgularda tıpkı akciğer embolisinde olduğu gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.



"ASPİRİN KULLANAN YOĞUN BAKIM İHTİYACI AZ"

Hasan Bayram şunları kaydetti: "Uluslararası literatürde, Covid-19 enfeksiyonunda farklı etki mekanizması olan kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ile ilgili çok sayıda araştırma mevcut olup bunlardan en güncel olanlarından biri de aspirin ile yapılmış olandır. Geriye dönük olarak veri analizi yapılmış olan bu çalışma sonuçlarına göre; ağır Covid-19 hastalığı olan olgularda tedavisinde aspirin bulunanlarla bulunmayanlar karşılaştırıldığında; aspirin kullanmakta olan olgularda hastane yatışı sırasında daha az yoğun bakım ihtiyaçları olmuş ve ölüm oranı daha az olmuştur. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmelidir. Benzer etki daha çok sayıda araştırma ile desteklenmiş olarak toplardamarlarda pıhtı oluşumunu engelleyen diğer kan sulandırıcı ilaçlar için de söz konusudur."

ERKEN TANI UYARISI

Akciğer embolisi, akciğerlerdeki kan damarının ani tıkanması sonucunda oluşan ve hayatı tehdit edebilen önemli bir hastalık olarak önemli bir hastalık olarak biliniyor.

Damarların pıhtı ya da başka bir materyal ile tıkanmasının bu tabloya neden olduğunu belirten Bayram, "Bu tıkanma genellikle bacaktaki bir toplardamarda oluşan pıhtının akciğere ulaşmasından kaynaklanır. Akciğer embolisi hızlı tanı konulup tedavi edilmezse hayatı tehdit edici sonuçlara neden olabilir. Akciğer atar damarlarındaki bu tıkanma, akciğerlerlere ve yeterli oksijen alamayan diğer organlara zarar verebilir" diye konuştu.

"CAN KAYBI ORANI YÜZDE 30"

Hastalığın ciddiyetinin tıkanan damarların çokluğuna ve büyüklüğüne bağlı olduğunu kaydeden Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akciğer embolisi tedavi edilmezse ölüm oranı yüzde 30'lardadır. Tedavi ile bu rakam yüzde 2'lere iner. Çoğunlukla tedavi ile tam iyileşme sağlanır. İyileşme haftalar veya aylar sürebilir. Erken tanı konulup tedavi başlanılması son derece önemlidir. Ani başlayan nefes darlığı, batıcı karakterde göğüs ağrısı veya kanlı balgama neden olan öksürük gibi şikayetlerde acil servise başvurulmalıdır."