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  3. 13 Mart 2020 12:06

Özel hastaneler koronavirüs şüphelilerini kabul etmiyor

Resmi olarak Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakasının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatı bulunmamasına rağmen özel hastanelerin hasta seçtiği ve koronavirüs şüphelilerini kabul etmediği ortaya çıktı.

Özel hastaneler koronavirüs şüphelilerini kabul etmiyor
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Habertürk muhabiri Demet Demirkır'ın haberine göre bazı özel hasaneler grip belirtisi gösteren yurttaşları kapıdan geri çeviriyor. Özel hastaneler koronavirüs belirtileri göstermese dahi hastaları Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı arantina hastanelerine yönlendiriyor.

'HEKİMLİK ETİĞİYLE BAĞDAŞMAZ'

Konuyla ilgili görüşü alınan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, özel hastanelerin hasta seçmesine yönelik, “Hayır, kimsenin böyle bir hakkı yok. İnanmakta zorlanırım, hekimliğin etiğiyle bağdaşmaz. Eğer böyleyse münferit bir durum olmalı. Yapan da suç işlemiş olur. Ancak koronavirüs infeksiyonunu düşünüyor ve hastanede sağlıklı izolasyon ortamı yoksa kamunun belirlediği hastanelere gönderebilir. Kesin teşhis kamu tarafından doğrulanır.”

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından grip belirtileri gösteren kişilere müdahele edilmemesi gerektiğini içeren gönderilmiş bir talimat bulunmuyor.

Habertürk

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