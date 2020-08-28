Özel hastanelerde koronavirüs skandalı! Test sonuçları sisteme girilmemiş

Sağlık Bakanlığı, Covid- 19 testi yapmalarına izin verilen bazı özel hastaneler ile özel laboratuvarların test sonuçlarını bakanlığın sistemine girmediğini belirledi. İktidara yakınlığıyla bilinen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Genel Başkan Yardımcısı olduğu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) de yurttaşlardan fazla test ücreti alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü imzasını taşıyan yazıda, 8 Ağustos tarihinden itibaren özel mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm özel hastaneler ile özel laboratuvarlara Covid-19 PCR testi yapabilmeleri için izin verildiği hatırlatılarak “Bazı sağlık kuruluşlarının test sonuçlarını sisteme kaydetmediklerinin tespit edildiği” belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın yazısında, test sonuçlarının bakanlığın sistemine girilmemesi nedeniyle test sonucu pozitif çıkan hastaların tedavileri ile temaslı oldukları kişilerin filyasyon çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına neden olunduğunun altı çizildi.

Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, filyasyon çalışmalarının etkili olarak yapılabilmesi için test sonuçlarının girişinin ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Genel Müdürlük, özel hastaneler ile laboratuvarları “Aksine davranan sağlık kuruluşlarımızın test çalışma yetkisi kaldırılacak olup, sorumlular hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır” diye uyardı.

Fazla test ücreti alındı

Alanında en fazla üyeye sahip olan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) de Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yazıyla birlikte üyelerine yönelik dikkati çeken bir uyarı yazısı yayımladı.

OHSAD’ın “PCR testi veri girişleri hakkında önemli duyuru” başlığıyla yayımladığı yazıda, Covid-19 testi yapan bazı özel hastaneler ile özel laboratuvarların test ücreti için belirlenen fiyatın üzerinden ücret aldığına ve test sonuçlarının sisteme girilmediğine yönelik yoğun şikayetler olduğu belirtildi.

211 laboratuvardan 57’si özel

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı “Covid-19 yetkilendirilmiş tanı laboratuvarları” listesindeki 211 laboratuvardan 57’si özel laboratuvarlar ile özel hastanelerde bulunan laboratuvarlardan oluşuyor.