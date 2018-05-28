Panik ataklar özellikle ani kaygı, korku ya da diğer ani duygu değişimleri ile karakterize edilmektedir. Panik atakla özdeşleşen bu belirtiler genellikle 15 dakikadan daha az bir süre için gerçekleşmektedir ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan kişi kendi kendine normale dönmektedir.

Panik atağın pek çok belirtisi meydana gelebilmektedir. Bu belirtiler çoğu zaman, kişi aşırı stres altında olduğunda ya da kötü bir haber aldığında gerçekleşmektedir.

Panik atak geliştirmeye daha yatkın olan kişiler, atak henüz gerçekleşmeden önce kaygı belirtileri yaşayabilmektedir. Bu durum, herkes için her zaman geçerli değildir. Diğer yandan, panik atağın belirtileri stres ve kaygı belirtileriyle büyük oranda örtüşmektedir.

Fiziksel Panik Atak Belirtileri

Panik atağın fiziksel belirtileri genelde vücudun ''savaş ya da kaç'' mekanizması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, vücut, tehlikeye karşı fiziksel olarak tepki vermektedir. Oluşan tepki sonucu, stres kimyasalları olarak adlandırılan kimyasallar kan dolaşımına salınmaktadır ve aşağıdakiler gibi bazı fiziksel belirtilerin yaşanmasına yol açmaktadır:

Kalp atış hızının artması

Nefes darlığı veya çabukluğu (hiperventilasyon)

Solunum güçlüğü (derin bir nefes almakta güçlük çekme)

Yutma güçlüğü (boğulma hissi)

Kas gerginliği (kas kramplar, spazmları boyun veya omuzlarda ağrılar yaşanmasına neden olur)

Bayılacakmış gibi hissetme

Mide bulantısı

Terleme ve ciltte kızarıklık

Ağız kuruluğu

Baştan aşağı karıncalanma hissetme

Panik atak geçiren kişide ilk göze çarpan belirti hızlı ve sığ nefes almaya başlamasıdır. Anormal derin ve hızlı soluk alma hali olarak bilinen bu durum hiperventilasyon olarak adlandırılmaktadır. Düzensiz nefes alma panik atak geçiren kişinin ayak parmak uçlarından yukarı doğru karıncalanma hissetmesine yol açmaktadır. Ayrıca, genellikle ellerde olmak üzere kas spazmları ve kramplar da meydana gelebilmektedir.

Vücutta meydana gelen bu değişiklikler, düzensiz solunumun kandaki karbondioksit seviyelerini çok hızlı bir şekilde azaltması, vücudun asidite dengesini değiştirmesi ve sinirlerle kasların fonksiyonlarını etkilemesi sonucu oluşmaktadır.

Panik atağın belirtileri anksiyete belirtilerine göre çok daha belirgindir. Diğer yandan, panik atak belirtileri daha kısa sürmektedir. Panik atak belirtilerinin 15 dakikadan daha fazla sürmesi durumunda, bir doktora başvurulmasında fayda vardır.

Duygusal Panik Atak Belirtileri

Panik atak belirtileri normal şartlar altında kişinin çok fazla stres altında olması ya da aşırı heyecanlanması sonucu oluştuğu için, spesifik ve tek olarak yaşanmaktadır. Panik atak belirtileri genellikle yeniden başlama ya da geri dönme eğilimi göstermemektedir. Bu nedenle, panik atak problemi yaşayan pek çok kişi belirtilerin üstesinden gelebilmektedir.

Diğer yandan, diğer insanlara oranla çok daha fazla stres ve kaygı yaşayan kişilerde panik atak belirtileri sık tekrarlanabilmektedir. Stres ve kaygı nedeniyle ortaya çıkan panik atak, kişinin daha fazla kaygı yaşamasına neden olarak kısır bir döngü oluşturmaktadır. Bu nedenle, panik atak geçiren kişi fiziksel belirtilerin dışında aşağıdaki gibi ruhsal belirtiler de yaşayabilmektedir:

Kişinin özgüven eksikliği ve benlik kaygısı hissetmesi

Huzursuz, sabırsız ve dışlanmış hissetme

Negatif olma, endişe etme, ruh hali düşüklüğü hissi ya da depresyona girmeye eğilimli olma

Sürekli her şeyin çok ters gittiğini düşünme

Konsantrasyon eksikliği, ilginin kolayca dağılması, hafızada zayıflama

Hayatın rutin baskısıyla baş edemeyecek gibi hissetme

Panik atak belirtileriyle baş etmek için alkol ya da sigaraya sığınma

Panik Atak Nedir?

Panik atak, gerçek bir tehlike ile karşı karşıya kalınmadığında veya belirgin bir sebep olmadığında bile şiddetli fiziksel reaksiyonları tetikleyen ani ve şiddetli korkunun bir bölümünü tanımlamaktadır. Panik atakları oldukça korkutucu ve yorucu olabilmektedir. Panik atak oluştuğunda, kişi kontrolü kaybetmektedir. Bu nedenle de, kalp krizi geçirdiği ya da ölmekte olduğunu bile düşünebilmektedir.

Birçok kişi hayatı boyunca sadece bir veya iki kez panik atak geçirmektedir. Panik atağı tetikleyen stresli bir durum sona erdiğinde ise atak geçiren kişi sakinleşmektedir. Ancak, tekrarlayan ve beklenmedik olan panik atakların yaşanması durumunda, panik bozukluğu olarak adlandırılan soruna sahip olma ihtimali bulunmaktadır.

Panik atak geçiren kişi için bu, hayati tehlike oluşturmamaktadır, ancak yine de oldukça yorucu, korkutucu olabilmekte ve hayatı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Diğer yandan, panik atak için uygulanan tedavi yöntemleri ise çoğu zaman başarılı sonuçlar vermektedir.

Panik Atak Tedavisi

Panik atak nasıl geçer? Panik bozukluğu tedavi etmek genellikle, ilaçlar ve davranışsal veya bilişsel terapinin bir kombinasyon kullanılmaktadır. Uygulanan tedavinin asıl amacı panik atağın yaşanma sıklığı azaltarak ve belirtileri hafifleterek yaşam kalitesini artırmaktır.

Panik bozukluğunun tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar şunlardır:

Seçici serotonin geri alım inhibitörler

Serotonin norepinefrin yeniden alım inhibitörleri

Antidepresanlar

Monoamin oksidaz inhibitörler

Anti anksiyete ilaçları

Diğer yandan, korku ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olması için maruz kalma veya rahatlama terapisi gibi davranışsal terapi tekniklerine başvurmak da oldukça faydalı olabilmektedir.

Bilişsel terapi (psikoterapi) de önerilebilmektedir.

Panik Atak İçin Hangi Doktora Gidilir?

Panik atak ve diğer panik bozukluklar için bir psikiyatrist ya da bir psikolog tarafından tedavi uygulanabilmektedir.