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  3. 02 Şubat 2021 20:32

Pfizer, aşı satışlarından beklediği geliri açıkladı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, 2021 yılı içerisinde koronavirüse karşı geliştirilen aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı.

Pfizer, aşı satışlarından beklediği geliri açıkladı
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ABD merkezli ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının satışlarından 2020 yılının son çeyreğinde 2019’a oranla yüzde 12’lik bir artışla 11,7 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

2021 YILINDA 15 MİLYAR DOLARLIK GELİR BEKLENİYOR
Şirket, 2021 yılında ise yaklaşık 15 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu gelirin sadece koronavirüs aşı satışlarından geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

aşı , koronavirüs , korona
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