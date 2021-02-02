Pfizer, aşı satışlarından beklediği geliri açıkladı

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının satışlarından 2020 yılının son çeyreğinde 2019’a oranla yüzde 12’lik bir artışla 11,7 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu.



2021 YILINDA 15 MİLYAR DOLARLIK GELİR BEKLENİYOR

Şirket, 2021 yılında ise yaklaşık 15 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu gelirin sadece koronavirüs aşı satışlarından geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.