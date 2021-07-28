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Pfizer koronavirüs aşısından ne kadar gelir elde etti?

Pfizer koronavirüs aşısından ne kadar gelir elde etti?

Pfizer, Alman BioNTech ile geliştirdiği koronavirüsaşısından elde edeceği 2021 yılına ait gelir tahminini yüzde 28,8 artırarak 33,5 milyar dolara yükseltti.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ilaç şirketi BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısından elde edeceği 2021 yılına ait gelir tahminini yüzde 28,8 artırarak 33,5 milyar dolara yükselttiğini açıkladı.

Şirket, bu yıl 2,1 milyar doz için imzalanan anlaşmalar nedeniyle aşının satış tahminin arttığını belirtti.

ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYAÇ DUYULACAĞINI YİNELEDİ

Pfizer yaptığı açıklamada, güçlendirici takviye corona virüs aşısının kullanım izni için Ağustos ayının başlarında başvuruda bulunacağını belirtirken gelecekte bir takviye aşısına ihtiyaç duyulacağını yineledi.

Aralık 2020’de İngiltere’de onaylanarak dünyada kullanıma sunulan ilk corona virüs aşısı olan Pfizer-BioNTech, halihazırda 1 milyar doz üretilerek ülkelere ulaştırıldı.

‘PANDEMİDEN ÖNCE YILDA 200 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİYORDUK’

Önümüzdeki dönemde 3 milyar doz corona virüs aşısı üretmeyi hedeflediğini belirten Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Pandemiden önce, Pfizer tüm aşı portföyüyle yılda yaklaşık 200 milyon doz üretiyordu” dedi.

Bourla, üretim artışının mevcut tesislerde genişlemeye neden olduğunu, üretim sürecine yeni tedarikçiler ve sözleşmeli üreticiler ekleneceğini sözlerine ekledi.

Şirketin rakiplerinden Johnson and Johnson güvenlik endişeleri nedeniyle inceleme altına alınırken, Moderna ilk olarak ABD’de kullanıma sunulmuş, daha sonra diğer ülkelerde onaylanmıştı.

Johnson and Johnson corona virüs aşısı satışlarından 2,5 milyar dolar gelir elde edeceğini açıklarken, Moderna 19,2 milyar dolar gelir beklediğini bildirmişti.

Etiketler Pfizer 33 5 milyar dolar
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