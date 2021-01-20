Pfizer ve BioNTech’in mutasyonlu virüse karşı etki oranı açıklandı

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech ile ABD’li Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Birleşik Krallık’tan geldi.

Yapılan test sonuçları ve incelemelere göre bu iki şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu belirlendi.

Geçen hafta Pfizer benzer bir araştırma yapmış ve aşının N501Y isimli mutasyona karşı etkili olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Araştırma henüz hakemli bir makalede yayınlanmazken 10 farklı mutasyon üzerinde denemelerin yapıldığı belirtildi.



