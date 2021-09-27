Pfizer/BioNTecH aşısının arkasındaki isim normale dönüş için tarih verdi

Pfizer CEO'su Albert Bourla, COVID-19'un yeni varyantlarının dünya çapında ortaya çıkmaya devam etmesi muhtemel olsa da hayatın gelecek yıl içinde normale döneceğine inandığını açıkladı.

Pandemi nedeniyle aşılama çalışmalarına hız verilirken, virüsün ne zaman etkisiz hale geleceği ve biteceği ile ilgili açıklamalar da yetkililerden gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Moderna CEO’su dünyada herkesin aşılanabileceğini söylerken yeni bir açıklama da Pfizer CEO’sundan geldi.

ABC News’in programına katılan Pfizer CEO’su Albert Bourla, “Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

TÜM DÜNYAYA YETECEK KADAR AŞI ÜRETİLİYOR

Bourla’nın yorumları, pandeminin bir yıl içinde sona ereceğini öngören Moderna CEO’su Stéphane Bancel’in geçen hafta yaptığı açıklamaları pekiştiriyor.

Bancel, İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung’a verdiği demeçte, “Son altı aydaki üretim kapasitesinin genişlemesine bakarsanız, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki herkesin aşılanabilmesi için yeterli doz mevcut olmalı” demişti. Bancel’ın açıklamalarını takiben Bourla da COVID-19’un dünya çapında ortaya çıkan varyantlarıyla mücadele etmek için muhtemelen yıllık aşı gerektireceğine inandığını da söyledi:

YILLIK AŞI OLUNACAK

“Bir şekilde gribe benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ya aşı olursun ve iyi bir kış geçirirsin ya da olmazsın ve hastalanırsın, hatta hastanelik olma riskiyle karşı karşıya kalırsın. Benim için en olası senaryo bu, çünkü virüs tüm dünyaya yayılıyor. Ortaya çıkan yeni varyantları görmeye devam edeceğiz ve ayrıca en az bir yıl sürecek aşılarımız olacak. Bu yüzden de en olası senaryo yıllık aşılar. Bekleyip verileri görmemiz gerekiyor.”

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta, sağlık durumları nedeniyle hastalanma olasılığı daha yüksek olan kişiler ve yüksek maruz kalma riski altındaki kişiler de dahil olmak üzere 65 yaş ve üstü kişiler ve ciddi COVID-19 riski altında olanlar için Pfizer güçlendiricilerine izin verdi.

Gelişme, ABD’deki coronavirüsü ölümlerinin 1918-1919 influenza pandemisini geçmesinin ardından geldi.