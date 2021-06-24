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Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı: İşte BioNTech aşısındaki korkunç tehlike!

Prof. Dr. Ateş Kara doğruladı: İşte BioNTech aşısındaki korkunç tehlike!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Prof. Dr. Ateş Kara'nın "BioNTech aşısının özellikle gençlerde kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler var." ifadelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Prof. Dr. Ateş Kara'nın "BioNTech aşısının özellikle gençlerde kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler var." dediğini aktardı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Işık, şunları yazdı:

 Az önce Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'yla konuştum, "BİONTECH aşısının özellikle gençlerde kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler var. Kaldı ki bu şüpheler ilerleyen dönemlerde çalışmalarda ispatlanabilir+++
 
 "+++Ancak burada şuna bakıyoruz. Bu genellikle çok ağır seyretmeyen ve ciddi sorun yaratması beklenmeyen çok çok nadir bir tablo. Aşı olmadığınızda ortaya çıkacak riskler ki buna kalp kası iltihaplanması da dahil riskler bunun onlarca katı yükseklikte+++"

"+++Dolayısıyla şu an için bu verilerle BİONTECH aşısı hala en güvenli aşılardan biri" dedi. Not: Bu akşam ya da yarın Instagram veya Youtube üzerinden Prof. Dr. Kara ile bir yayın yapacağız başta bu konu ve delta varyantı olmak üzere her şeyi soracağım.

Etiketler ateş kara biontech gençler kalp aşı
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