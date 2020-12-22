Prof. Dr. İlhan: Bu çok büyük bir avantaj

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine, tedbir kararları sonrası salgının seyrine ve aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlhan, salgınla mücadele kapsamında 17 Kasım'da yeni kısıtlamaların hayata geçirildiğini, ardından başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da 3. haftanın tamamlandığını dile getirdi. Aralık ayı başında yüksek olan vaka ve hasta sayılarında son günlerde önemli düşüşler yaşandığını belirten İlhan, "Bu çok büyük bir avantaj. Rakamlar, kısıtlamaların etkisinin ortaya çıktığını gösteriyor." diye konuştu.

Özellikle büyükşehirlerde kısıtlamaların yeni vaka sayılarında azalmayı sağladığını vurgulayan İlhan, kendi üniversitelerinde de hem hasta başvurusunda hem de pozitif vaka sayısında ciddi bir azalmanın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Üniversitelerinde yoğun bakımda tedavi gören ağır hasta sayısının da son birkaç gün içinde azaldığını söyleyen İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle yeni hasta ve vaka sayısına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü, önce vaka sayısı, sonra hasta sayısı ve ardından yoğun bakımda tedavi alan kişi sayısı azalıyor. Bu süreçte iyileşen sayısı, hasta sayısını geçmeye başlıyor ve sonrasında da vefat eden kişi sayısı azalıyor. Şu anda da vefat eden kişi sayımız hala yüksek seyrediyor. Nisan-mayıs aylarında da benzer bir süreç yaşanmıştı. Önümüzdeki günlerde vefat sayımız da azalacaktır."

"ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHAT ETMEKTEN DE KAÇINILMALI"

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan İlhan, vatandaşların bu süreçte çekirdek aileleriyle vakit geçirmelerinin önemine işaret etti. İlhan, "Kısıtlamanın olduğu günlerde çekirdek aile ile zaman geçirilmesi kısıtlamanın etkisini daha çok ortaya çıkaracaktır." dedi.

Eylül-ekim aylarında esnek çalışmaya özel sektörün çok fazla uyum sağlamadığını belirten İlhan, şunları kaydetti:

"Kademeli ve esnek mesaiye uyum gösterilmesinde özel sektör zorlanmıştı ancak şimdi onlar da uyum gösteriyor. Toplum hastalığın ciddiyetini daha iyi anladı, kurallarına uyumla birlikte hastalık seyrinde hızlı bir şekilde aşağı doğru bir yönelme söz konusu. Bu hafta sonu yine kısıtlama olacak ve yılbaşında da 3,5 gün kadar bir kısıtlama var. Eğer bu süre zarfında vatandaşlarımız seyahat etmeyi tercih etmez, bunu bir tatil olarak görmez ve evlerinde çekirdek aileleriyle zaman geçirirse yılbaşından sonra çok daha iyi sonuçları alacağımızı düşünüyorum."

Prof. Dr. İlhan, önemli olan bileşenlerden birinin de aşı olduğuna dikkati çekerek, kısa bir zaman sonra toplu aşılamanın başlayacağını belirtti.

"TOPLUMSAL AŞILAMAYA AZ VAKA VE HASTA SAYISI İLE GİRİLİRSE DAHA YÜKSEK BAŞARI SAĞLANIR"

Aşının, sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerindekilerden başlayarak tüm topluma yapılacağını aktaran İlhan, "Toplumsal aşılanmaya başlanırken, olabildiğince az vaka ve hasta sayısı ile sürece girilirse çok daha hızlı ve yüksek bir başarı sağlanması mümkün olabilecektir." dedi.

İlhan, sürecin kontrol altına alınabilmesinde en önemli unsurun doğru maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması, kalabalıktan uzak durulması ve hijyenin sağlanması olduğunun altını çizerek, bu süreçte zorunlu olmadıkça seyahat etmekten de kaçınılması gerektiğine işaret etti.

"KISITLAMALARIN ARDINDAN SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLEREK HAREKET EDİLMELİ"

Hafta içi akşamları ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması dışında 14 günlük bir toplumsal karantinaya girilmesine gerek olup olmadığına ilişkin de İlhan, şu an uygulanan kısıtlama tedbirlerinin sonuçları değerlendirilerek hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni kısıtlamaların hayata geçirildiği 17 Kasım'dan bu yana hasta ve vaka sayılarında görülen azalmanın, tedbirlerin işe yaradığını gösterdiğini vurgulayan İlhan, "İnsanlar bir araya gelmezse vaka ve hasta sayısı azalır. Şu an gelinen süreçte alınan tedbirler ve önlemlerle hasta ve vaka sayısındaki hızlı düşüş kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor." diye konuştu.