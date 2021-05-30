Prof. Hotamışlıgil: Beklenen aşılar gelirse bu yaz salgını tamamen bitirebilir

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'te Cüneyt Özdemir ile 5N1K'nın konuğu olan Prof. Dr. Hotamışlıgil, pandeminin ne zaman sona ereceğini ve yaygın aşılamanın önemini yorumladı.

İşte Hotamışlıgil'in açıklamalarından satır başları:

"Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil.

AŞI KARNESİ

Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.

Bir numaralı çözülmesi gereken bu: Aşıların dağıtımı. Aşılar arası bir propaganda yarışı da var. Veri eksikliği soru işareti yaratıyor.

"TÜRKİYE BU YAZ SALGINI TAMAMEN BİTEBİLİR"

İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa, 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı.

Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir.

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Bir buçuk senede çok şey değişti. Bugün annemi gördüm, sarılamadım kadına. Ya diyorum 'kapıdan girerken kaptıysam, anneme getireceğim virüsü'. Ben bunu yaşıyorsam herkes yaşıyordur. Sosyal ilişkiler biraz garipleşti. Zihinsel rahatsızlıklar fırtınası bizi bekliyor olabilir.

İnsanlar birbirleri ile beraber olmaya başladıkları zaman bu rahatsızlıktan hızlıca kurtulabilirler. Bazı ülkelerin hoşuna gitmeye başladı, herkesi takip etmek, herkesi kodlamak. Bunlar hassas dengeler. Biraz yoldan çıktığında çok rahatsız edici olabilecek şeyler."