Rahim Filmi ile Gebelik Şansınız Artıyor Mu?

Çünkü bu sayede transfer öncesinde olumsuzluklar tespit edilip düzeltilebiliyor ve dolayısıyla tüp bebek başarı şansı da artıyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Cevat Bayrak, rahim filmi ve gebelik ilişkisi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Rahim Filmi (HSG) Nedir?

HSG, kadın doğurganlığını değerlendirmek için kullanılan özel bir röntgen türüdür. Yeni yöntemler kullanıldığında işlem sadece birkaç dakika sürer. İşlem sonrasında istirahate gerek yoktur. Bu röntgen incelemesi rahmin şeklini ve rahim tüplerinin bloke olup olmadığını değerlendirir.

İşlem sırasında rahim içine ince bir kateter yerleştirilir ve özel bir radyo-opak kontrast madde içeriye doldurulur. Bu madde, rahim boşluğunun ve rahim tüplerinin şeklinin görülmesini sağlar.

Tıkanıklık yoksa, verilen kontrast madde rahim boşluğu ve rahim tüplerinden karın boşluğuna akar. Eğer çeşitli sorunlar tespit edilirse, bu durumda bazen bir laparoskopi veya başka bir cerrahi onarım gerekebilir.

HSG Filmi ile Gebelik Şansı Artıyor

Bir seneden daha uzun süre boyunca korunmadan ilişkiye giriyor ve hamile kalamıyorsanız kısırlık şüphesi ortaya çıkmaktadır. Kontroller ve muayeneler sonucu kadında kısırlık tedavisine başlanmadan önce doktor HSG testi istemektedir.

Rahim filmi bir radyolojik tanı yöntemi olmakla beraber olumlu etkilere sahiptir. Hamile kalmak isteyip de kalamayan kadınlar, rahim filmi çekimi yapılan ay veya onu takip eden 4 ay içinde hamile kalabiliyorlar.

Rahim tüpleri vasıtasıyla yumurtalıktan çıkan yumurta ile spermler buluşur. Eğer tüpler tıkalıysa yumurta ile sperm birleşemez ve doğal yolla da gebe kalmak imkânsızdır.

Tüp bebek başarısını engelleyen bir sorun söz konusu ise bu durum HSG ile tespit edilebilir ve bize transfer öncesinde tedavi şansı verir. Böylece HSG dolaylı olarak tüp bebek başarı oranını da arttıran bir faktör olmaktadır.