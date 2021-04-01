  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! O ilaç ücretsiz verilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! O ilaç ücretsiz verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarayı bırakmak isteyenlere, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ilaçlar ücretsiz verilecek.

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

SOSYAL GÜVENCEYE BAKILMAYACAK
Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

Sigara fiyatlarına zam geldiSigara fiyatlarına zam geldiEkonomi

 

Etiketler sigara sigarayı bırakma ilaç resmi gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den denize kıyısı olan belediyelerin yetkilerine tırpan!
Dilan Çıtak saldırıya uğradı
''1 Nisan şakasıdır'' demek isterdik ama gerçek! Zam'aydın Türkiyem!
Sigara içenlere müjde! İşte en sevdiğimiz haber: Sigaraya zam geldi!
Nisan ayı memur alım ilanları açıklandı
Haluk Levent 51 müzisyenin hesabına para yatırdı
Masumiyet'te Hülya Avşar'ı sildiler!
Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor
Bakan'dan milyonlarca çalışana kötü haber: Hayaldi, hayal olarak kalacak!
Erdoğan imzaladı; sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz!