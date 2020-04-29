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  3. 29 Nisan 2020 19:11

Riskli koronavirüs belirtileri listesi yayınlandı ! İşte o semptomlar

Japonya Sağlık Bakanlığı, karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerektiren yeni tip koronavirüs semptomlarının listesini yayınladı.

Riskli koronavirüs belirtileri listesi yayınlandı ! İşte o semptomlar
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Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının giderek arttığı Japonya’da, Sağlık Bakanlığı karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerekli kılan riskli Covid-19 belirtilerinin listesini yayınladı.

Hastalığı zayıf semptomlarla evde ya da hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole şekilde atlatmaya çalışan hastalar için hazırlanan listede tehlikeli belirtiler;

Soluk yüz rengi, dudaklarda morluk, göğüs ağrısı, uzanmada güçlük, yalnızca oturma pozisyonunda nefes alabilme ve nefes alırken omuzları kaldırma dürtüsü şeklinde sıralandı.

Hastalığı hafif semptomlarla geçiren virüs taşıyıcılarına ve ailelerine çağrıda bulunan yetkililer, söz konusu listedeki belirtilerin kendilerinde bulunup bulunmadığını günde iki kez kontrol etmelerini istedi.

Sağlık Bakanlığı, risk unsuru oluşturan semptomların görülmesi halinde acilen sağlık kurumlarına başvurulması uyarısında bulundu.

Covid-19 enfeksiyonu nasıl yayılıyor ?

Henüz enfeksiyon bulaşmamış insanlara, Covid-19 enfeksiyonu bulaşmış kişiler aracılığıyla bulaşabilmektedir. Hastalık, Covid-19 enfeksiyonu taşıyan bir kişinin öksürmesi veya nefes vermesi sonucu ağızdan ya da burundan çıkan küçük damlacıklar aracılığıyla bulaşabiliyor. Bu damlacıklar kişinin etrafındaki  nesnelerin üzerine ve çevresine yayılabilmekte. Henüz enfeksiyonu kapmamış diğer insanlar, bu nesnelere ya da yüzeylere dokunup sonrasında gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmalarıyla Covid-19 enfeksiyonunu kapabilirler. Bu yüzden hasta olan veya hapşıran, öksüren kişilerden en az bir metre uzak durulması önemlidir.

İHA

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