Rus aşısı Sputnik V'nin koruma süresi dikkat çekti

Aşılananların antikor seviyelerinin sıklıkla kontrol edildiğini söyleyen Logunov, bağışıklığın daha ne kadar süre devam edeceğini takip ettiklerini söyledi. Bilim dünyası, koronavirüs için üretilen bir aşının ortalama 6 ay civarında koruma sağlamasını beklerken, Rus aşısının bu denkli uzun koruma sağlaması herkesi şaşırttı.

"TÜM SUŞLARDA ETKİLİ OLDU"

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin direktör yardımcısı Denis Logunov, Sputnik V aşının bilinen tüm koronavirüs suşlarına karşı etkili olduğunu belirterek, aşılananlardaki antikor seviyesinin, hastalıktan iyileşenlere göre daha yüksek olduğunu kaydetti.

"MUTASYON AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTMIYOR"

Bu durumun aşılanan herkes için geçerli olduğuna vurgu yapan Logunov, "Virüs daha çok adaptasyon yönünde gelişiyor, insan popülasyonunda daha hızlı yayılıyor, bu durum aşının etkinliğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Gamaleya Merkezi'nde ve genel olarak Rusya'da birçok suş öne çıkıyor. Şu ana kadar aşı sonucunda, başlangıçtaki Vuhan varyantından daha kötü bir şekilde etkisiz hale gelen tek bir suşa bile rastlamadık" dedi.

"9 AYDIR KORUMA SAĞLIYOR"

Sputnik V ile aşılananların antikor seviyesinin hastalıktan iyileşenlere göre daha yüksek olduğunu belirten Logunov, "Aşılanan kişilerdeki antikor seviyesi, iyileşenlere göre ortalama olarak IgG seviyesi açısından daha yüksektir. Gameleya Merkezi'nin ilk aşı yapılan çalışanlarının virüse karşı bağışıklıkları dokuz aydır sürüyor" ifadesini kullandı.

Logunov, klinik çalışmalarda bağışıklık süresine ilişkin resmi verilerin henüz alınmadığını da sözlerine ekledi.