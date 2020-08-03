Rusya'dan aşı müjdesi: Deneklerde bağışıklık yanıtı oluştu

Rusya'da corona virüsüne karşı geliştirilen aşı adaylarının klinik çalışmaları sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri Burdenko Hastanesi'nde aşı testi yapılan tüm gönüllü deneklerde bağışıklık yanıtı oluştuğu belirtildi.

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Bakanlık ile Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen aşının şu ana kadar deneklerde bir yan etki göstermediği ifade edildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor de Kasım ayında corona virüsüne karşı aşı üretimine başlamayı planladığını duyurmuştu.