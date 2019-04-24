Saç ekimi nasıl doğal görünür?

En iyi saç ekimi sonuçları yüzle uyumlu doğal bir ön saç çizgisi, alın bölgesinden tepe noktasına doğru yavaş çoğalan ve yükselen bir saç yoğunluğu, saç köklerinin doğal çıkış yönü ile uyumlu olması, saç yoğunluğunun kafa derisi üzerinde aynı yoğunlukta dağılması ve hiçbir şekilde görünen bir yara izinin olmamasıdır.

Saç ekimi işlemi yapıldığının belli olmaması yani saçın tıraşlanmasının gerekmemesi de çok önemli kriterler arasındadır. Saç ekimi yaptıran kişilerin birkaç hafta boyunca tıraşlanmış bir kafa ve yara izleri ile dolaşmak durumunda kalması oldukça kötü bir görünüme neden oluyordu. Saç ekimi işleminin insanların normal yaşantısını sıkıntıya sokacak şekilde zahmetli olması kişiler için oldukça sıkıntılı bir sürece neden olur.

Saç ekimi teknolojisi öncellikle ciddi bir sıkıntıya neden olan saçın tıraşlanması sorununu ortadan kaldırmayı hedefledi. Choi kalemi ile direkt saç ekimi tekniğiyle bu sorun ortadan kaldırılmış oldu. Bu teknik ile saçın tıraşlanmasına gerek kalmadan saç kökleri tek tek alınıp hiç bekletilmeden ekilmeye başlandı.

En iyi saç ekimi sonuçları için doğal görünümü yakalamak önemli

Ön saç çizgisi yüz çevresinde yusyuvarlak bir şekilde ilerlemez. Kendine has girinti ve çıkıntılara sahiptir. Doğal görünüm için saç ekim işleminde de doğal saçtaki gibi ön saç çizgisinin kişinin yüzüne özel bir tasarıma sahip olması gerekir. Aynı zamanda saç alın bölgesinden itibaren aynı sıklıkta ve kalınlıkta saç teline sahip olmaz. İnce ve tek köklü saç telleri ile başlayıp tepeye doğru yavaş yavaş gürleşerek kalınlaşır. Ve bütün saç köklerinin çıkış yönü saç telleri birbirleriyle uyumlu bir çıkış yönüne sahiptir. Choi kalemi ile gerçekleştirilen saç ekimi operasyonlarında saç telleri teker teker alınıp yerleştirildiği için ve saç kanallarının açılmasına da gerek olmadığı için ön saç çizgisi daha doğru bir şekilde tasarlanabilir. Seyrekleşen alanlara aynı yoğunlukta saç ekimi gerçekleştirilebilir. Ayrıca donör bölgede de açıklık oluşmasına neden olmadan saç kökü toplanabilir.

En iyi saç ekim sonuçlarına ulaşmak için dikkat edilmesi gerekenler

En iyi saç ekim sonuçlarına ulaşabilmek için iyi bir saç ekim merkezi ve alanında uzman ve tecrübeli bir saç ekim ekibi seçmek de çok önemlidir. Choi kalemi ile saç ekim işleminde saç ekim cerrahları özel bir eğitimden geçirilir. Saç ekim işlemi tek tek yapıldığı için birden fazla saç ekim uzmanı tarafından operasyon gerçekleştirilir. En iyi saç ekimi sonuçlarına ulaşmak için en gelişmiş tekniğin de seçilmesine de özen gösterilmelidir. Gelişmiş teknoloji, iyi bir sağlık merkezi ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılan saç ekim işlemleri ile siz de hayal ettiğiniz gibi doğal görünen gür ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.