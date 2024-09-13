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Sağlık Bakanı uyardı: İşte toplum sağlığını yok eden 3 tehdit

Sağlık Bakanı uyardı: İşte toplum sağlığını yok eden 3 tehdit
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumu tehdit eden 3 etken olduğunu belirterek bunların kilo, tütün-alkol bağımlılığı ve hareketsizlik olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya’da valilik ile AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Ekrem Karakaya Sağlık Hayat Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

"TOPLUMUN EN BÜYÜK 3 RİSKİ VAR"

Toplum sağlığı açısından 3 büyük risk olduğunu belirten Memişoğlu, “Toplumun en büyük üç tane riski olduğunu söylüyoruz. Birincisi kilo. Düzgün ve sağlıklı beslenme. İkincisi bağımlılık, özellikle tütün, alkol bağımlılığı. Maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşündüğümüz puff veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım. Çünkü bunlar sağlığımızı kaybedecek en önemli risklerdir. Üçüncüsü de hareketsizlik.

"AİLE HEKİMLERİ VE SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİYLE TANIŞIN"

İşte burası sağlıklı hayat merkezleri. Aile sağlığı merkezlerimiz hem diyetisyeniyle hem fizyoterapistiyle hem kanser taramalarıyla hem de sağlıklı kalabilmemiz için danışacağımız, bilgi alacağımız veya hastaneye gitmeden bazı hastalıkların tedavi edilebilecek en önemli yerlerdir.

Toplumumuza öncelikli olarak aile hekimleriyle tanışmalarını, sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını, diyetisyeninden psikoloğuna kadar fizyoterapistinden diş hekimine kadar, kanser taramasına kadar ücretsiz bu hizmetlerin buralarda bizler tarafından verildiğini bilinmesini istiyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.

Etiketler Sağlık Bakanlığı toplum sağlığı tehdit
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