  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Sağlık Bakanlığı yapılan toplam aşı miktarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı yapılan toplam aşı miktarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı yapılan toplam aşı miktarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu aştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez" açıklamasında bulundu.

Etiketler sağlık aşı miktarı aşı miktarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gönül Dağı'nda senaryo değişti! O isim artık olmayacak
Milyonlarca TL'lik süper lüks makam aracından aşağısına binemeyenler utansın
Kızıl gezegen Mars'ta her şeyi değiştirecek keşif
Memur ve memur emeklisi zammında 3600 ek gösterge detayı
Sedat Peker'e sosyal medya engellemesi
Kazdağları'ndaki yangından güzel haber: Yangın kontrol altında
Barış Yarkadaş ile Tülin Oygür canlı yayında birbirine girdi
Ayşenur Arslan yazdı: ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan''
Covid-19'u unutun; kabusunun yeni adı Kovid-22 oldu!
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile aşka geldi