Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 aşısı için 10 kural! Temaslılara da aşı yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşısının uygulama kurallarını açıkladı. Aşının kimlere nasıl yapılacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı, aşı olan kişilerin nasıl takip edileceği netleşti.

ALERJİK REAKSİYON YAŞANIRSA İKİNCİ DOZ YAPILMAYACAK

Buna göre açıklanan kurallar şöyle:

-Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

-İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

-38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

GRİP VE ZATÜRRE AŞISININ ÜSTÜNDEN EN AZ İKİ HAFTA GEÇMELİ

-İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

-Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.

AŞI OLANLAR 6 AY TAKİP EDİLECEK

-Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

-COVID-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

-Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.

-Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.

-6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.