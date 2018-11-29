Şakak dolgusuyla yüz gençleştirme mümkün mü?

Yaşlanma değişikliklerinin birçoğu, yüz hacmindeki değişiklikleri gözlemleyerek anlaşılabilir. Bazı yüzler, yukarıdan aşağıya düzensiz de olsa, kilo alırlar. Diğer yüzler yaşlandıkça zayıflar. İkincisi, yaş mimarisi içi boş yanaklar, yörüngeler ve şakakları da içerir. Şakaklar yüzün ve gözlerin iki yanında yer alır. Kaşların ucu, şakakların önünde biter ve üst kenar, alnınızı ortalar. Yaşlanma sürecinde hepimiz şakaklarımızdan hacim kaybediyoruz. Şakaklar aşağıya inerken, bu etki yüzün üst kısmını gözle görülür bir şekilde daraltılmasıyla birlikte, gözlerin şakak alanına düştüğü gözle görünür bir kısalma ve kaşın düşmesidir. Şakakların oyulması, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Yumuşak doku ve kemik erir, kas ve bağ dokularınız değişir. Bu, şakak bölgesinde daha az yapısal desteğe yol açar, bu da kıvrımlar, kırışıklıklar ve hacim kaybı ile sonuçlanır. İçi boş şakaklar için yağ enjeksiyonu ya da hyalüronik asit dolgu malzemesi gibi birçok ameliyatsız uygulama, kullanılabilmektedir.

Kimler için uygun

Şakak çökmesi genellikle 20’lerin ortalarında başlar ve 40’lı yaşlarda daha belirgin hale gelir. Düzenli egzersiz, iyi beslenme ve spor gibi faktörlere bağlı olarak şakak bölgesi yaşlanma süreci ve çökmesi farklılık gösterebilir. Yaşlandıkça, şakak bölgesindeki oyuk, geniş bir alın, dar şakaklar ve dar yanaklar nedeniyle çok daha belirgin bir hale gelebilir. Estetik cerrahide bunun çözümü ise dermal dolgu maddesi enjeksiyonudur.

Nasıl uygulanır

Dermal dolgu tedavisi, şakak tedavisi için çok etkilidir. Şakaklarınızı yeniden şekillendirmek ve eski hacmini geri kazandırmak için dermal dolgu enjeksiyonları kullanılır. Göz bölgeniz ve şakak alanınız gibi cildinizin ince ve pürüzsüzlüğünün kritik olduğu alanlarda daha ince dolgu maddelerinin kullanımı tercih edilir. Şakaklar için dermal dolgu tedavisi ince uçlu iğneler kullanılarak enjeksiyon tekniği ile yapılabilir.

İyileşme süreci

Tedavide mümkün olan en az miktarda morluk oluşması hedeflenir. Bunun için ince uçlu iğneler kullanılır. Dolgu enjeksiyonları yüzeysel olarak yayıldığı için damarlara ya da arter duvarlara temas etme riski düşük olur. Dermal dolgu maddelerinin çoğu, şakak dolgu işleminiz sırasında acı oluşma riskini önemli ölçüde azaltacak bir lokal anestezi ile uygulanır. Bu lokal anestezi, şakak bölgesini uyuşturur; bu sayede dolgu maddesi enjeksiyonu sırasında minimum rahatsızlık hissedilir.

Şakak dolgusundan sonra, etkileri hemen belli olur. Herhangi bir şişlik varsa, bu şakak dolgusundan sonraki 2-3 günü içinde çözülecektir.

Kalıcılığı ne kadar

Dolgunun kalıcılığı yaşa, kullanılan dermal dolgu maddesinin miktarına, dermal dolgu maddesinin yerleştirilmesine ve kullanılan dermal dolgu ürününün türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Hastaların çoğu için sonuçlar 12 aya kadar sürebilir.

Şakaklarınızın sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterdiğini hissediyorsanız, prosedür hakkında bir estetik cerrahtan size özel ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.