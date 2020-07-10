Salon Tercihim: Sivilce için 13 Güçlü Ev Çözümleri

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Salon Tercihim olarak sizlerle evde akne için evde yapabileceğiniz kürlerden bahsedeceğiz . Eğer bu bitkilerden birine alerjiniz varsa dikkatli olunuz.

Akne, dünyadaki en yaygın cilt koşullarından biridir ve yaşamlarının bir noktasında insanların yaklaşık% 85'ini etkiler.

Geleneksel akne tedavileri pahalı olabilir ve genellikle kuruluk, kızarıklık ve tahriş gibi istenmeyen yan etkilere sahiptir.

Bu, birçok insanı evde doğal olarak aknenin nasıl tedavi edileceğini araştırmaya teşvik etti. İnternet önerilerle doludur, ancak doğal tedaviler gerçekten işe yarıyor mu?

Bu makalede, bilim tarafından desteklenen sivilce için 13 ev ilaçları araştırılmaktadır.

Salon Tercihim :Akne neden olur?

Akne, cildinizdeki gözeneklerin yağ ve ölü cilt hücreleri ile tıkanmasıyla başlar.

Her gözenek, sebum adı verilen yağlı bir madde üreten bir yağ bezine bağlanır. Ekstra sebum, gözenekleri tıkayarak Propionibacterium acnes veya P. acnes olarak bilinen bir bakterinin büyümesine neden olabilir .

Beyaz kan hücreleriniz ciltte iltihaplanma ve sivilceye yol açan P. acnes'e saldırır . Bazı akne vakaları diğerlerinden daha şiddetlidir, ancak yaygın semptomlar beyaz başları, siyah başları ve sivilceleri içerir .

Akne gelişimine genetik, diyet, stres, hormon değişiklikleri ve enfeksiyonlar dahil birçok faktör katkıda bulunur.

Akne için denemek isteyebileceğiniz 13 ev ilacı aşağıdadır.

1. Elma sirkesi uygulayın

Elma sirkesi , elma suyunu veya preslenmiş elmalardan süzülmemiş meyve suyunu fermente ederek yapılır.

Diğer sirke gibi, birçok bakteri ve virüsle savaşma yeteneği ile bilinir .

Elma sirkesi öldürmek gösterilmiştir birçok organik asitler içerir.

Özellikle, süksinik asidin, P. acnes'in neden olduğu, skarlaşmayı önleyebilecek iltihabı baskıladığı gösterilmiştir.

Ayrıca, laktik asidin akne izlerinin görünümünü iyileştirdiği gösterilmiştir. Dahası, elma sirkesi ilk etapta sivilceye neden olan fazla yağı kurutmaya yardımcı olabilir.

Bu nasıl kullanılır

1 ölçek elma sirkesi ve 3 birim su karıştırın (hassas ciltler için daha fazla su kullanın).

Temizledikten sonra karışımı pamuklu bir top kullanarak cilde nazikçe uygulayın.

5-20 saniye bekletin, suyla durulayın ve kurulayın.

Bu işlemi gerektiği gibi günde 1-2 kez tekrarlayın.

Elma sirkesinin cildinize uygulanmasının yanıklara ve tahrişe neden olabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle her zaman küçük miktarlarda kullanılmalı ve su ile seyreltilmelidir.

ÖZET

Elma sirkesindeki organik asitler, akneye neden olan bakterileri öldürmeye ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Cilde uygulanması yanıklara veya tahrişe neden olabilir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.

2. Çinko Takviyesi Alın

Çinko, hücre büyümesi, hormon üretimi, metabolizma ve bağışıklık fonksiyonu için önemli olan temel bir besindir.

Ayrıca akne için en çok çalışılan doğal tedavilerden biridir. Araştırmalar, aknesi olan kişilerin kanlarında açık tenli olanlardan daha düşük çinko seviyesine sahip olduklarını göstermektedir.

Birçok çalışma, oral olarak çinko alınmasının akneyi azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bir çalışmada 48 akne hastasına günde üç kez oral çinko takviyesi verildi . Sekiz hafta sonra 38 hastada aknede% 80-100 azalma görülmüştür.

Akne için optimal çinko dozu belirlenmemiştir, ancak birkaç çalışma günde 30-45 mg elementel çinko kullanarak aknede önemli bir azalma olduğunu göstermiştir .

Elementel çinko, bileşikte mevcut olan çinko miktarını ifade eder. Çinko birçok formda mevcuttur ve her biri farklı miktarda elemental çinko içerir.

Çinko oksit% 80 ile en yüksek miktarda elementel çinko içerir.

Önerilen güvenli çinko üst sınırı günde 40 mg'dır, bu nedenle bir tıp doktorunun gözetimi altında değilse bu miktarı aşmamak en iyisidir. Çok fazla çinko almak mide ağrısı ve bağırsak tahrişi gibi olumsuz etkilere neden olabilir.

Cilde çinko uygulanmasının etkili olmadığı gösterilmiştir. Bunun nedeni çinkonun ciltten etkili bir şekilde emilmemesi olabilir.

ÖZET

Aknesi olan bireyler, temiz tenli insanlardan daha düşük çinko seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Birçok çalışma, oral olarak çinko almanın akneyi önemli ölçüde azaltabildiğini göstermektedir.

3. Bal ve Tarçın Maskesi Yapın

Hem bal hem de tarçın mükemmel antioksidan kaynaklarıdır.

Araştırmalar, cilde antioksidan uygulanmasının aknenin azaltılmasında benzoil peroksit ve retinoidlerden daha etkili olduğunu bulmuştur.

Bunlar antibakteriyel özelliklere sahip cilt için iki yaygın akne ilacıdır.

İncelenen antioksidanlar, B vitamini, linoleik (omega-6) yağ asidi ve bir C vitamini türevi olan sodyum askorbil fosfat (SAP) idi.

Bu spesifik antioksidanlar bal veya tarçında bulunmaz, ancak diğer antioksidanların benzer bir etkiye sahip olma olasılığı vardır.

Bal ve tarçın ayrıca akne tetikleyen iki faktör olan bakterilerle savaşma ve iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir.

Bal ve tarçının antienflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri akne eğilimli cilde fayda sağlarken, akne tedavisi yetenekleri hakkında hiçbir çalışma yoktur.

Bal ve Tarçın Maskesi Nasıl Yapılır

Bir macun oluşturmak için 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçın karıştırın.

Temizledikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.

Maskeyi tamamen durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

ÖZET

Bal ve tarçın, anti-enflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle, akne eğilimli ciltler için yararlı olabilirler.

4. Çay ağacı yağı ile nokta tedavi

Çay ağacı yağı, Avustralya'ya özgü küçük bir ağaç olan Melaleuca alternifolia'nın yapraklarından elde edilen esansiyel bir yağdır .

Bakterilerle savaşma ve cilt iltihaplanmasını azaltma yeteneği ile bilinir .

Dahası, çeşitli çalışmalar cilde% 5 çay ağacı yağı uygulanmasının akneyi etkili bir şekilde azalttığını göstermektedir.

% 5 benzoil peroksit ile karşılaştırıldığında,% 5 çay ağacı yağı hızlı hareket etmedi, ancak üç aylık kullanımdan sonra akneyi önemli ölçüde iyileştirdi.

Ayrıca benzoil peroksite kıyasla kuruluk, tahriş ve yanma gibi daha az yan etki ile sonuçlandı.

Çay ağacı yağı çok güçlüdür, bu nedenle cildinize uygulamadan önce daima seyreltin.

Bu nasıl kullanılır

1 ölçü çay ağacı yağını 9 ölçü su ile karıştırın.

Pamuklu çubuğu karışıma batırın ve etkilenen bölgelere uygulayın.

İsterseniz nemlendirici uygulayın.

Bu işlemi gerektiği gibi günde 1-2 kez tekrarlayın.

ÖZET

Çay ağacı yağı güçlü anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Cilde uygulanmasının sivilceleri azalttığı gösterilmiştir.

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