Seks sonrası mutsuzluğun nedeni bulundu

Cinsel sağlık uzmanları cinsel ilişki sonra görülebilen "mutsuzluk" hissinin nedenini buldu.

Yapılan son anket çalışmasında, insanların cinsel ilişki esnasında ve sonrasında nasıl hissettiği gözlemlendi.

Cinsel sağlık markası Lovehoney, cinsel ilişki esnasında yaşanan en baskın duygunun 'heyecan' olduğunu buldu. Amerikanların yüzde 48'i ise bu heyecanı yatakta deneyimlediklerini paylaştı.



Mutluluk ise yüzde 45'lik bir kesimle en çok deneyimlenen ikinci his. On kişiden dördü, cinsel ilişki sonrası sevgi dolu hissettiğini söyledi.



Anket ayrıca erkeklerin kadınlara kıyasla yatak odasında daha çok pozitif duygular deneyimlediğini tespit etti.



"Lovehoney" tarafından yapılan çalışmaya göre seks sonrası en çok deneyimlenen hisler şöyle:



• Mutluluk (%53)

• Memnuniyet (%39)

• Şefkat (%35)

• Heyecan (%30)

• Özgüven (%22)

Ancak her 10 Amerikan'dan 1'i seks sonrasında utanç hissettiğini ve yüzde 9'u ise cinsel ilişkinin ardından endişeli hissettiğini bildirdi.



Cinsel sağlık uzmanı Javay Frye-Nekrasova, niçin mastürbasyon ve cinsel ilişki sonrasında her zaman iyi hissedilmediğini açıkladı.



Mental sağlık, seks hayatımızda büyük rol oynar. Beyin en büyük seks organıdır; eğer zihniniz depresyon ve anksiyete ile mücadele ediyorsa, bu cinsel aktivitelerinizde de kendini belli edebilir.



"Seks ve mastürbasyonun cinsel sağlığınız üzerindeki etkisini göz ardı etmemelisiniz."

Duygular bizim bir parçamızdır ve yaptığımız her şeyi etkiler; cinsel ilişki de dahil olmak üzere. O yüzden duyguları tanımak ve kontrol etmek hem cinsel hayatınız hem de sağlığınız için önemli.



"Bu çok önemli çünkü duyguları görmezden gelmek bir şeylerin geri tepmesine neden olabilir."

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