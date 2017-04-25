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  1. 25 Nisan 2017 18:37

SGK tedavi olan kişilerin sayısını açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'de her gün kaç kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

SGK tedavi olan kişilerin sayısını açıkladı
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SGK, nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olan Türkiye'de her gün ortalama 1 milyon 300 bin kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olan Türkiye'de her gün ortalama 1 milyon 300 bin kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, sağlık verilerini kamuoyu ile paylaştı.

SGK, 840 bin 868 kişinin ilaç almak için eczanelere giderken, günde 11 bin 817 kişinin de gözlük ve çerçeve işlemi yaptırdığını açıkladı. Kurum verilerine göre, resmi nüfusu 80 milyona dayanan Türkiye'nin yüzde 1.64'ü her gün hastanelere gidiyor. Halen 3 bin 89 hastane, 23 bin 29 eczane ve 4 bin 620 optik dükkanının online bağlantılı olduğu SGK, ülke genelinde 537 sosyal güvenlik merkezinin hizmet verdiğini bildirdi.

Açılmasına karar alınan merkezlerle birlikte sayının 607'ye çıkacağı belirtildi. Günlük ortalama provizyon sayılarını da kamuoyu ile paylaşan SGK, her gün hastanelere nüfusun yüzde 1.64'üne denk gelen 1 milyon 300 bin kişinin tedavi amaçlı gittiğini açıkladı. Resmi verilere göre; ülke genelinde günlük 840 bin 868 kişi ilaç almak için eczanelerin yolunu tutuyor. Günde 11 bin 817 kişi de gözlük ve çerçeve işlemleri için optik işyerlerine gidiyor.

Öte yandan SGK, sadece Bursa'da 192 bin 441 kişinin Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlandığını duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da 106 bin 501 kişinin GSS primi devlet tarafından karşılanıyor. 85 bin 940 kişi ise GSS primini cebinden ödüyor.

İHA

tedavi , sgk , rakam , hasta