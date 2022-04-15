SGK'dan ilaç temini ile ilgili yeni hamle

SGK'nın reçetesiz ve raporla ilaç temini ile ilgili yaptığı duyuruda reçetesiz ilaçlar hakkında yeni bilgiler verdi.

Koronavirüs salgınının sağlık sisteminde yarattığı sorunlar nedeniyle yeni uygulamalar da yurttaşların hayatına girdi.

2020 yılının Mart ayında ilan edilen pandemide hastanelerin yükünün azaltılması ve salgının yayılmasının engellenmesinin sağlanması amacıyla kronik hastalıkları olan yurttaşların eczanelerden raporlarıyla reçetesiz olarak ilaçlarını temin etmesi sağlandı.

Koronavirüs pandemisinin etkilerinin azalmasıyla uygulamalar da 2020 yılı öncesine dönmeye başladı.

REÇETE YAZDIRILMASI GEREKECEK

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, rapor süresi uzatımının dışında kalan kronik hastalıklar için raporların yeniletilmesi ve reçete yazdırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 18 Mart 2020'de yapılan duyuruyla rapor sürelerinin uzatıldığını, bu raporlara istinaden ilaçların eczanelerden reçetesiz temin edilebildiğini anımsattı.

15 hastalık ve ilaç grubunun dışında kalan bütün kronik hastalar 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmış raporlarıyla, 1 Haziran 2022 tarihine kadar ilaçlarını direkt eczaneden reçetesiz temin edebilecek olup, bu tarihten sonra reçetesiz ilaç alımı olamayacak.

SGK'DAN ECZACILARA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kurumumuz tarafından sağlık raporlarının süresine ve bu raporlara istinaden reçetesiz temin edilecek ilaçlara ilişkin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 18.03.2020 tarihli duyuru ile bilgilendirme yapılmış ve bu kapsamda 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süresi uzatılarak vatandaşlarımızın doğrudan eczanelerden ilaç temini yapması sağlanmıştır." denildi.

SGK tarafından yapılan ve eczacılara gönderilen duyuruda, "Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan ilaç grupları dışında bulunan tüm ilaçların rapor süreleri 31.12.2022 tarihine kadar

uzatılmakla birlikte 01.06.2022 tarihi itibariyle tüm ilaçlar Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

HANGİ HASTALIKLARIN RAPOR SÜRELERİ UZATILMADI?

SGK tarafından yapılan duyuruda 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan ilaç gruplarının raporların uzaltıması kararından muaf tutulduğu duyurulmuştu.

29 Aralık 20221 tarihli açıklamada yer alan hastalık listesi:

4.2.6 - Büyüme bozuklukları

4.2.9 - Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit

preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

4.2.10 - Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

4.2.33 - Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

4.2.1 - Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri

21 Ocak 2022 tarihli duyuruda yer alan hastalık listesi:

4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri

4.2.13 - Hepatit tedavisi

4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban,

tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri

4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri

4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri

4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç

kullanım ilkeleri

4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat,

teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab

kullanım ilkeleri

Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar